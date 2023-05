Wichtige Punkte für den KSV

BAHLINGER SC – KSV HESSEN KASSEL 0:2

Drei extrem wichtige Punkte konnte der KSV Hessen beim 2:0-Sieg am Samstagnachmittag aus Bahlingen mitnehmen. In einem spannendem und emotionalem Spiel vor 727 Zuschauern trafen Presley Pululu (37.) und Noah Jones (61). Damit hält der KSV zwei Spieltage vor Saisonende seinen vier Punkte Vorsprung auf Wormatia Worms.

Trainer Tobias Damm musste Torwart Marlon Sündermann ersetzten, der unter einer Wadenverletzung litt. Für ihn kam Nicolas Gröteke zum Einsatz.

Von Beginn an waren die Löwen konzentriert, bissig und engagiert. Trotzdem kamen die Gastgeber durch Yannick Häringer nach vier Minuten zu einer guten Torgelegenheit, die aber Gröteke entschärfen konnte. Auf der anderen Seite sorgte Noah Jones mit zwei Schüssen aus der zweiten Reihe für Gefahr (10. und 22.), beide Male zielte die Offensivkraft der Löwen aber etwas zu hoch. In der 37. Minute die Führung für den KSV: Eine Flanke von Sercan Sararer wehrte Bahlingens Laurin Trost unglücklich ab, Presley Pululu reagierte am schnellsten und brachte mit einem Flachschuss die Löwen in Führung.

Bahlingen verstärkte im zweiten Durchgang seine Offensivbemühungen, kam aber kaum zu Torgelegenheiten. Der KSV verteidigte weiter gut und konzentriert und sorgte vorne immer wieder für Nadelstiche. Und sie legten noch einen drauf: Nach Vorarbeit von Pululu erzielte Jones mit einem wunderbaren Treffer aus 20 Metern das beruhigende 2:0 nach gut einer Stunde Spielzeit. Bahlingen wechselte Offensiv, blieb aber zu harmlos. Gefährlicher waren die Löwen, die kurz vor Spielende das 3:0 durch Serkan Durna verpassten.

Weiter geht es nun mit dem wichtigen Heimspiel gegen Eintracht Trier am Samstag, den 20. Mai um 14 Uhr im Auestadion. Mit einem Sieg wären die Löwen endgültig gerettet. Wer hätte das Ende September letzten Jahres gedacht, als der KSV mit nur zwei Punkten aus neun Spielen das Tabellenende zierte?

Info :O. Zehe Fotos: M.Kittner

