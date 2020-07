Am Samstag, den 11. Juli 2020 von 10-17 Uhr, findet der Deutsch-Holländische Stoffmarkt wieder in Kassel statt. Über 100 kreativ dekorierte Stände hüllen die Messe Kassel in ein buntes sprichwörtlich in tausend tolle Stoffe.

Entsprechend dem Motto „Lass die Nähmaschine glühen“ finden Stoffenthusiasten alles, was das Herz einer jeden Nähbegeisterten höher schlagen lässt. Jersey für das nächste Freizeitkleid? Tüll für einen modischen Rock? Die riesige Auswahl an Stoffen und Zubehör lässt kaum einen Wunsch offen. Das Nähen ist wieder voll im Trend.

Viele Besucher schätzen auch den kreativen Austausch mit anderen Nähbegeisterten und die Möglichkeit die Stoffe nicht nur zu sehen, sondern auch in die Hände zu nehmen. Dies ist ein großer Vorteil des Stoffmarktes gegenüber dem Online-Handel, denn Stoffe muss man schließlich fühlen.

Am Stand des Kurzwarenhändlers „der Zauberstich“ erhalten Kunden 10% Rabatt auf verschiedene Vlieseline-Sorten.

Besondere Corona-Schutz-Bedingungen

Für den Deutsch-Holländischen Stoffmarkt gelten besondere Corona-Schutz-Bedingungen. Es herrscht eine generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (auch im Wartebereich). Alle Besucher müssen zudem ein Kontaktformular ausfüllen. Dies dient ausschließlich der Rückverfolgung im Falle eines Infektionsausbruches und sämtliche Daten werden von uns, nach Ablauf von vier Wochen, ordnungsgemäß vernichtet. Das Kontaktformular können Sie sich bequem auf unserer Webseite herunterladen und ausgefüllt mitbringen. Kontaktformulare sind ebenfalls vor Ort vorhanden.

Der Stoffmarkt in Kassel ist am Samstag, den 11. Juli 2020 von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stoffmarkt-expo.de

PM: Expo Event Marketing GmbH