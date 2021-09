Nordhessen gilt als ein wichtiger Wirtschaftsstandort für den gesamten Mittelraum in Deutschland. Die gut ausgebaute Infrastruktur erlaubt es Unternehmen schnell und einfach mit anderen Betrieben zu kooperieren – die Verkehrsanbindungen nach Nordrhein-Westfalen, Bayern oder den hohen Norden ermöglicht es etablierten Unternehmen vielseitige Projekte zu stemmen. Doch stehen immer moderne Unternehmen und digital-orientierte Start-ups vor dem Problem keine passenden Fachkräfte zu finden. Die Ansprüche auf dem Arbeitsmarkt haben sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Auch in Nordhessen suchen viele Unternehmen händeringend nach Fachkräften aus der IT-Branche, der Systementwicklung und dem Ingenieurswesen. So genießen Arbeitnehmer aus bestimmten Branchen auf dem Arbeitsmarkt einen ganz besonderen Stellenwert. Der Fachkräftemangel zieht sich dabei durch fast alle Berufsgruppen, so dass Unternehmen mittlerweile das Heft selbst in die Hand genommen haben und eigenständig auf der Suche nach Fachkräften gegangen sind. Dabei bieten sich vor allem durch den digitalen Jobmarkt und Headhunter gute Möglichkeiten um Personal für Unternehmen zu finden, welches dem Anforderungsprofil vollkommen gerecht wird. Vor allem sehr fachspezifische berufliche Qualifikationen können durch Fachkräfte nur zum Teil abgedeckt werden, so dass viele Unternehmen bei der Personalsuche auf Unterstützung angewiesen sind.

Suche nach Fachkräften durch professionelle Recruiter

Der Bedarf nach Fachkräften ist bei vielen Unternehmen in Nordhessen gigantisch. Kassel als wichtiger Standort für Unternehmen mit modernen Technologien stellt besonders viele Betriebe vor eine große Aufgabe. Passende Teammitglieder mit entsprechenden beruflichen Qualifikationen sind auf dem Arbeitsmarkt rar gesät. Zudem ist der Konkurrenzkampf zwischen vielen Betrieben sehr groß, wenn es darum geht geeignetes Fachpersonal zu akquirieren. So verschaffen sich viele Unternehmen einen entscheidenden Vorteil bei der Personalsuche, wenn sie eine professionelle Agentur für das Recruiting in Kassel engagieren. Durch die zielgerichtete Personalsuche gelingt es Arbeitskräfte mit geforderten Qualifikationen schnell und einfach zu finden. Neben der beruflichen Qualifikation geht es dabei auch um andere wichtige Merkmale von Fachkräften wie Teamfähigkeiten, Selbstständigkeit oder Zuverlässigkeit, wenn Recruiter oder Headhunter den Arbeitsmarkt durchforsten.

Beratung ist das A und O

Zunächst geht es für ein Unternehmen darum, ein exaktes Anforderungsprofil zu entwerfen, wenn man auf der Suche nach branchenspezifischen Fachkräften ist. Auch hier können Unternehmen durch eine Personalberatung in Kassel von Recruiting-Agenturen profitieren und eine Vakanz im Teamgefüge passgenau besetzen. Umso besser sich die gesuchten Fähigkeiten eingrenzen lassen, desto besser gelingt es passende Bewerber zu finden. Auf diese Weise wird es möglich neben den beruflichen Qualifikationen auch andere Kompetenten bei der Personalsuche einzubeziehen. Flexibilität, Gehaltsvorstellungen und berufliche Aufstiegschancen spielen dagegen für Fachkräfte eine große Rolle. So ist es für Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften wichtig auch auf die Bedürfnisse von Fachkräften einzugehen, um Ihnen eine gute Jobperspektive aufzeigen zu können.

Unternehmen aus Nordhessen mit überregionaler Personalsuche

Nicht nur in Kassel, Frankfurt oder Wiesbaden suchen Personal-Recruiter nach Fachkräften aus der Region. Die Suche finden bundesweit statt und ermöglicht es so aus einem deutlich größeren Bewerberkreis auswählen zu können. Viele Unternehmen sind auch bereit, Flüchtlingen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben. So werden Fachkräfte mittlerweile überall entdeckt und durch hervorragende Jobangebote an ein Unternehmen gebunden. Die Personalsuche für viele Unternehmen in Nordhessen geht sogar so weit, dass Fachkräfte aus Ausland abgeworben werden.