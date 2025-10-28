Astrophysik für Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler am Schülerforschungszentrum Nordhessen

Wer wollte nicht schon einmal selbst an einem großen Teleskop fotografieren? Vielleicht einen Exoplaneten um einen fremden Stern nachweisen oder einen farbenprächtigen Nebel im Bild festhalten? Doch wie genau macht man das?

Jeweils im November und im Dezember finden Workshop-Wochenenden statt, bei denen Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler in zwei Nächten lernen können, wie man mit den großen Teleskopen der Sternwarte am Schülerforschungszentrum Nordhessen Daten sammelt und verarbeitet. In Gruppen von bis zu drei Personen kann man selbst an einem Teleskop arbeiten und zwischen Astrofotografie und dem Nachweis eines Exoplaneten wählen – also gerne Freunde mitbringen!

Beide Workshops sind kostenlos und beginnen jeweils freitags um 18 Uhr. Sie enden am Sonntagabend. Eine Übernachtung im SFN ist möglich. Bei schlechtem Wetter findet der Workshop mit zuvor aufgenommenen Daten trotzdem statt.

Termine:

14.11. – 16.11.

19.12. – 21.12

Parkstraße 16

34119 Kassel

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung dringend erforderlich unter:

info(a)astronomie-kassel.de