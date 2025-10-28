Themenabend: Planeten und Kometen im SFN

Am 21. November findet im Schülerforschungszentrum Nordhessen ein großer Themenabend rund um Planeten und Kometen statt.

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einem Vortrag von Mark Woskowski vom Astronomischer Arbeitskreis Kassel eV zum Thema:

„Was haben Kometen mit Leuchtstoffröhren zu tun?“

Anschließend wird gegen 19 Uhr zum gemeinsamen Pizzaessen eingeladen.

Um 19:30 Uhr folgt ein weiterer Vortrag von Patrick Ewald über die Entdeckung neuer Planeten in unserem Sonnensystem.

Ab 20:30 Uhr startet ein Workshop zur Planetenfotografie mit Praxisteil auf der Sternwarte – bei gutem Wetter.

Der Abend klingt ab 21:30 Uhr mit Live-Bildern durch unsere Teleskope von verschiedenen Himmelsobjekten aus.

Bereits ab 20 Uhr ist die Sternwarte bei klarem Himmel geöffnet.

Der Eintritt ist den gesamten Abend über kostenfrei.

Parkstraße 16

34119 Kassel