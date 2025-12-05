Kassel. Der Hessische Staatsminister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Timon Gremmels, besuchte den Future Space in Kassel und überbrachte eine erfreuliche Nachricht: Mit einer Förderung in Höhe von 4.500 Euro unterstützt das Land Hessen die beliebte Vortragsreihe „Donnerstag für Neugierige“.

Einblicke in die MINT-Bildung vor Ort

Begleitet wurde der Minister von der Landtagsabgeordneten Esther Kalveram. Vor Ort empfingen Rico Janusch, Leiter des Future Space Kassel, sowie Cornelia Kramm-Rettberg, Markenbotschafterin und Verantwortliche für die Vortragsreihe, die Delegation.

Während der Führung durch die Räumlichkeiten erhielten die Gäste lebendige Einblicke in die praktische Arbeit des außerschulischen Lernorts. Im Kurs „Genetischer Fingerabdruck“ unter Leitung von Dr. Heike Ziegler erstellten Oberstufenschüler der Max-Eyth-Schule ihren eigenen genetischen Fingerabdruck und erhielten erste Einblicke in die Forensik. Parallel erkundeten Grundschulkinder der Schule am Wall unter Anleitung von Felix Freyer die Phänomene „Schwimmen und Sinken“.

Förderung für Wissenstransfer

Die „Donnerstage für Neugierige“ bieten abwechslungsreiche 60-minütige Vorträge zu Themen aus Technik, Recht, Ethik und Bildung. Zu den ehrenamtlichen Referenten gehört unter anderem Frank Rehrmann, Mathematiker und zertifizierter Pyrotechniker.

Der Besuch verdeutlichte eindrucksvoll, welchen Beitrag der Future Space zur MINT-Bildung in der Region leistet.

Termine

Dezember 11 // 18:00 – 19:30

Donnerstag für Neugierige: Was Weihnachtssterne mit Mathematik zu tun haben? Falten und verstehen

Future Space Wilhelmsstr. 2, Kassel

Dezember 18 // 18:00 – 19:30

Donnerstag für Neugierige: Zündende Funken – Was treibt eine Feuerwerksrakete an? Chemisch-physikalische Erklärungen mit Blick auf die Umwelt

Future Space Wilhelmsstr. 2, Kassel

© NHR