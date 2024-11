Jetzt oder nie – Schluss mit dem Aufschieben“: Impulsvortrag vom 28. November 2024

Am Donnerstag, den 28. November 2024, fand um 18 Uhr ein interaktiver Impulsvortrag mit dem Titel „Jetzt oder nie – Schluss mit dem Aufschieben“ statt. Die Referentin, Loreen Hennemann, Wirtschaftspsychologin, führte die Teilnehmer durch die vielschichtige Thematik der Prokrastination.

Im Vortrag wurde erläutert, warum Menschen wichtige Aufgaben häufig aufschieben und welche stressbedingten Folgen das mit sich bringen kann. Ein zentraler Schwerpunkt lag auf der Frage, warum dieses Verhalten entsteht und wie man es effektiv überwinden kann. Mithilfe von Studien und wissenschaftlichen Erkenntnissen verdeutlichte Hennemann die Ursachen und Auswirkungen des Aufschiebens.

Die Teilnehmer erhielten nicht nur theoretische Einblicke, sondern auch praxisnahe Impulse und Strategien, um Aufgaben in Zukunft stressfreier und effizienter zu bewältigen. Ziel war es, den Umgang mit Prokrastination zu verbessern und langfristig mehr Zufriedenheit und Produktivität im Alltag zu fördern. Der Vortrag bot einen motivierenden Rahmen, um alte Muster zu hinterfragen und neue Wege zu finden, den inneren Schweinehund zu überwinden.

Nicht verpassen: Kreativ-Workshop zum Glowesabend

Am Samstag, den 30. November 2024, lädt der Future Space in Kooperation mit dem Fridericianum und dem City Kaufleute Kassel e. V. zu einem kostenlosen Kreativ-Workshop ein. Von 11 bis 15 Uhr können Kinder ab 8 Jahren ihren eigenen Glowesbeutel gestalten. Die beiden Künstler Zaki al Maboren und Frances Kramer werden die Aktion begleiten. Mit Stempeln, Farben und Drucktechniken entstehen individuelle Beutel für den nordhessischen Glowesabend am 6. Dezember, bei dem verkleidete Kinder von Tür zu Tür ziehen und Süßigkeiten sammeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

