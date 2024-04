Am Samstag, 27.04., lädt dann der Astronomische Arbeitskreis Kassel ab 20 Uhr in die Sternwarte des SFN ein. Neben einer Besichtigung der Sternwarte, bietet der AAK einen Abendvortrag an:Eine Tour durch die Welt der Galaxien

Wie sehen Galaxien aus, wie entwickeln sie sich und wie beobachtet man sie? Dieser Abend soll jedem Interessierten einen Überblick geben über die wundersame Welt der Galaxien. Nach dem Vortrag wird noch etwas auf die Technik der Electronically-Assisted-Astronomy eingegangen, bevor dann mit einem Teleskop von der Sternwarte aus Galaxien über dem Kasseler Himmel gezeigt werden. Ab dann heißt es: Entspannen und zurücklehnen! Objektwünsche sind sehr willkommen.

Ab ca. 20 Uhr kann die Sternwarte besichtigt werden, bevor der Vortrag um 20:30 Uhr beginnt. Dieser Themenabend findet am Ende der MINTegrationstage im SFN statt und bietet damit die Möglichkeit für den Austausch mit Menschen aus verschiedenen Kulturen.