Rückblick: Weihnachtliche Pyrotechnik im SFN

Am 5. Dezember 2024 fand im Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN) ein informativer Vortrag zum Thema „Weihnachtliche Pyrotechnik“ statt. Nach den begrüßenden Worten von Philipp Imhof, dem Leiter des Schülerforschungszentrums Nordhessen, gab der Pyrotechnik-Experte Frank Rehrmann den Teilnehmenden einen detaillierten Einblick in die Funktionsweise und wissenschaftlichen Grundlagen von Feuerwerken.

Der Abend begann mit einer Einführung in die verschiedenen Feuerwerksklassen, die in der EU nach der Verordnung (EU) Nr. 2013/58 eingeteilt werden. Rehrmann erläuterte die Unterschiede zwischen den Kategorien F1 bis F4, die von sicherem Jugendfeuerwerk für den Innenbereich bis hin zu Großfeuerwerken für professionelle Pyrotechniker reichen. Ergänzend stellte er die technischen Klassen T1/T2 und P1/P2 vor, die in Spezialbereichen wie Film oder Sicherheitstechnik zum Einsatz kommen.

Ein besonderer Fokus des Vortrags lag auf der chemischen Zusammensetzung von Feuerwerkskörpern. Rehrmann erklärte anschaulich, wie Schwarzpulver als Treibmittel fungiert und welche chemischen Elemente die Effekte auslösen. Eindrucksvoll zeigte er, wie die Farben eines Feuerwerks entstehen: Die Verbrennung bestimmter Metalle erzeugt leuchtende Farben, wie etwa intensives Rot durch Lithium oder blau-grüne Flammen durch Kupfer. Diese Phänomene basieren auf der Anregung von Elektronen in den Metallatomen, ein faszinierender Mix aus Chemie und Physik.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch praktische Demonstrationen, die den theoretischen Teil lebendig untermalten. Die Teilnehmenden erlebten hautnah, wie Wissenschaft und Kunst in der Pyrotechnik zusammenwirken, um die zauberhaften Effekte zu schaffen, die den Nachthimmel erhellen.

Der Vortrag bot nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch inspirierende Einblicke in die Naturwissenschaften.

Link: https://sfn-kassel.de/

Text/Bilder © NHR