Ein Hauch von Westafrika: Kulinarische Reise durch die Elfenbeinküste begeistert in Kassel

Am Samstag, den 7. Dezember 2024, wurde Kassel zum Schauplatz eines besonderen Events: Die Genussreise durch die kulinarischen Schätze der Elfenbeinküste, organisiert vom Tourismusbüro der Botschaft der Elfenbeinküste in Deutschland in Zusammenarbeit mit „Caverne“ und Veronique Kouassi, lockte zahlreiche Besucher in die Henkelstraße 1.

Von 13:30 bis 18:00 Uhr tauchten die Gäste in eine Welt voller Aromen, Traditionen und Geschichten ein. Die Veranstaltung, bis auf den letzten Platz gefüllt, war ein fröhliches und buntes Fest, das den Geschmackssinn und die Neugier gleichermaßen ansprach.

Im Mittelpunkt standen die landestypischen Produkte Kakao, Kaffee und Cashews – allesamt Schlüsselgüter der Elfenbeinküste. Besonders der Schokoladenbrunnen, befüllt mit hochwertiger Schokolade aus der Elfenbeinküste, zog große Aufmerksamkeit auf sich. Gäste konnten die Köstlichkeit direkt probieren und erfuhren dabei mehr über die Herstellung und die Bedeutung dieser Produkte für die Region.

Neben schokoladigen Genüssen gab es aromatische Kaffeespezialitäten und knusprige Cashews, begleitet von einer Auswahl an afrikanischen Delikatessen. Die Atmosphäre wurde durch traditionelle Musik und herzliche Gespräche ergänzt.

Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Besuch der Tourismusbeauftragten Aka Gauze aus Berlin, die in ihrer Rede die Schönheit und Vielfalt der Elfenbeinküste als Reiseziel hervorhob. Sie betonte, dass besonders die Monate Juli und August ideale Reisezeiten für dieses unterschätzte Paradies seien.

Die Veranstaltung war nicht nur ein Fest für die Sinne, sondern auch eine Einladung, die Kultur und Natur der Elfenbeinküste näher kennenzulernen. Wer die Gelegenheit verpasst hat, sollte sich unbedingt die nächsten Events vormerken – denn eines ist sicher: Solch eine Genussreise bleibt unvergessen.

