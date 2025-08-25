Sternenmagie in der Orangerie – Exklusiver Einblick für die Nordhessenrundschau

Kassel. Das Planetarium in der Orangerie ist seit 1. November 2024 wieder geöffnet. Wir von der Nordhessenrundschau haben uns vor Ort umgesehen und mit dem wissenschaftlichen Leiter des Astronomisch-Physikalischen Kabinetts, Dr. Karsten Gaulke, sowie mit dem Vorführer Wilfried Dreher gesprochen, der sowohl dem Schülerforschungszentrum Nordhessen als auch dem Astronomischen Arbeitskreis Kassel e.V. angehört.

Das Planetarium in der Orangerie blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. 1992 eröffnet, zunächst noch mit dem Zeiss M1015-Hantelprojektor ausgestattet, hat es sich stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den modernsten Einrichtungen seiner Art in der Region.

Seit der umfassenden technischen Modernisierung im Jahr 2016 verbindet das Haus klassische Sternprojektion mit modernster Digitaltechnik: Der Zeiss Skymaster zkp4 arbeitet zusammen mit dem Fulldome-System Powerdome/Uniview sowie den hochauflösenden Zeiss Velvet Duo Projektoren (2×180°, nominelle Auflösung 3k). Dadurch entstehen brillante Bilder unter der 10-Meter-Kuppel – von klaren Sternbildern über detailreiche Planetenflüge bis hin zu eindrucksvollen Reisen durch ferne Galaxien.

Seither wurden rund 30 eigene Shows produziert, die eindrucksvoll zeigen, wie leistungsfähig die Anlage ist und wie faszinierend sich die Wunder des Universums in der Orangerie erleben lassen.

Spielplan und Team

Donnerstag und Freitagvormittags: überwiegend Schulklassen mit Daniela Bolz.

Am Freitagnachmittag laufen zwei Vorführungen der Show ‚Expedition durch das Sonnensystem‘ hintereinander, moderiert von Janina Schaub oder Wilfried Dreher und unterstützt von Grigorian Varazdat (Universität Kassel).

Jeden 2. und 4. Freitagabend im Monat um 18:00 Uhr: Musikshow, moderiert von Janina Schaub oder Wilfried Dreher.

Samstag und Sonntag: die Vorführungen teilen sich Janina Schaub und Wilfried Dreher; die wissenschaftlichen Sonntagsformate moderiert überwiegend Wilfried Dreher.

Meilensteine des Planetariums



• April 1992: Eröffnung in den Räumen des Museums für Astronomie und Technikgeschichte (Zeiss M1015-Hantelprojektor, fünf Diaprojektoren).

• Juli 2011: 10.000. Vorführung.

• April 2016: neue Projektionstechnik (Skymaster zkp4 + Powerdome/Uniview 2.0 + Velvet Duo).

• Seit April 2016: etwa 30 selbst produzierte Shows.

• 9 Januar 2023: Schließung.

• 1. November 2024: Wiedereröffnung.

Im Interview betonten Dr. Karsten Gaulke und Wilfried Dreher, wie wichtig die Verbindung aus moderner Technik und lebendigem Vortrag ist – erst dadurch werde Astronomie für alle zugänglich und greifbar

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserem Videobeitrag.

Weiterführende Informationen, aktuelle Vorstellungen und Tickets: https://www.heritage-kassel.de/standorte/planetarium