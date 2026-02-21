Themenabend „ALLES RUND (HERUM)“: Vorträge und Beobachtung beim AAK

Kassel. Der Astronomische Arbeitskreis Kassel (AAK) lädt für Samstag, den 28. Februar 2026, zu einem Themenabend in das Schülerforschungszentrum Nordhessen ein. Unter dem Titel „ALLES RUND (HERUM)“ stehen ab 17:00 Uhr astronomische Phänomene und physikalische Grundsatzfragen im Mittelpunkt.

Das Programm findet im Vortragsraum im 1. Stock statt und widmet sich zwei häufig gestellten Fragen. Den Auftakt macht um 17:00 Uhr Patrick Ewald mit dem Vortrag „Warum dreht sich alles im Universum?“. Nach einer Pause um 18:00 Uhr, in der ein gemeinsames Pizzaessen und der Austausch mit den Referenten geplant sind, folgt um 18:30 Uhr der zweite Fachbeitrag. Mark Woskowski referiert zum Thema „Warum ist im Universum alles rund?“.

Zum Abschluss des Abends verlagert sich das Geschehen in das oberste Stockwerk auf die Sternwarte. Ab 19:30 Uhr ist dort bei gutem Wetter eine gemeinsame Himmelsbeobachtung möglich.

Der Veranstaltungsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Haltestelle „Annastraße“ zu erreichen. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Zeitplan im Überblick:

17:00 Uhr: Vortrag: Warum dreht sich alles im Universum? (Patrick Ewald)

Pause und gemeinsames Pizzaessen 18:30 Uhr: Vortrag: Warum ist im Universum alles rund? (Mark Woskowski)

Veranstaltungsort:

Schülerforschungszentrum Nordhessen

Vortragsraum (1. Stock) & Sternwarte (oberstes Stockwerk)

Anfahrt: Haltestelle Annastraße

Foto © AAK