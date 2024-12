Weihnachtszauber trifft Physik: Geheimnisse, Rätsel und spektakuläre Shows im Future Space

Im weihnachtlich geschmückten Future Space offenbarte Rico Janusch, der Hüter der Weihnachtsphysik, am vergangenen Donnerstag einige faszinierende Geheimnisse rund um den Weihnachtsmann. In einer anschaulichen Präsentation erklärte er, wie es dem Weihnachtsmann gelingt, innerhalb einer einzigen Nacht die gesamte Welt zu bereisen – ein Phänomen, das auf den Grundprinzipien der Physik basiert.

Im Anschluss lud Cornelia Kramm-Rettberg zu einer kleinen Rätselrunde ein. Die Besucher mussten Landesflaggen erraten, woraufhin sie unterhaltsame und lehrreiche Geschichten über die Weihnachtsbräuche der jeweiligen Länder hörten. So erfuhren sie beispielsweise, dass in Italien die Hexe Befana am 6. Januar, dem Dreikönigstag, die Geschenke bringt. Der Legende nach fliegt sie auf ihrem Besen durch die Nacht und verteilt Süßigkeiten an die braven Kinder – während die unartigen Kinder ein Stück Kohle in ihren Strümpfen vorfinden, eine Erinnerung an die Bedeutung von Tugend und Gehorsam in der Weihnachtszeit.

Nach diesen informativen und spielerischen Programmpunkten erwartete die Gäste eine süße Überraschung: Trockeneis-Spekulatius-Eis, das mit seinem nostalgischen Charme begeisterte.

Den Abschluss des Abends bildete eine beeindruckende physikalische Feuershow mit dem Rubensschen Flammenrohr, einem Experiment zur Visualisierung stehender Schallwellen. Das Prinzip basiert auf der Wechselwirkung von Schallwellen mit der Luftsäule im Rohr. Die erzeugten Schallfrequenzen führten zu stehenden Wellen, deren Druckverteilung die Höhe der austretenden Flammen beeinflusste. In den Druckbäuchen, wo der Druck niedrig ist, traten größere Mengen Gas aus, was höhere Flammen erzeugte, während in den Druckknoten weniger Gas entwich, was kleinere Flammen zur Folge hatte. Dieses Experiment veranschaulichte anschaulich die physikalischen Prinzipien von Resonanz und Wellenmechanik und hinterließ bei den Zuschauern einen bleibenden Eindruck.

Das Event war eine gelungene Kombination aus Wissenschaft, Unterhaltung und weihnachtlicher Stimmung,

