Als kleine Anerkennung für die absolvierte Radfahrausbildung haben jetzt Viertklässler der Grundschule am Warteberg von Schuldezernentin Anne Janz und Stadtbaurat Christof Nolda Fahrradstadtpläne der Stadt Kassel erhalten. Sie sollen eine gute Orientierungsgrundlage für die jungen Schülerinnen und Schüler bieten, um die fahrradfreundlichen Verbindungen in die Innenstadt, zur Schule und zwischen den Stadtteilen kennenzulernen.

Stadtbaurat Nolda sieht die Fahrradstadtpläne als wichtigen Baustein, um den Heranwachsenden das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel näherzubringen: „Mit einer guten Radfahrausbildung wird der Grundstein dafür gelegt, dass die Kinder das Fahrrad auf sichere Weise als Verkehrsmittel nutzen können. Neben den Vorteilen für die eigene Gesundheit und Beweglichkeit im näheren Umfeld profitieren wir alle davon. Denn weniger Autoverkehr bedeutet auch weniger Schadstoffe in der Luft, eine geringere CO2-Belastung und weniger Lärm für die Anwohner.“

Radfahren habe unschlagbare Vorteile, ergänzte Schul- und Jugenddezernentin Janz. „Unsere Kinder bleiben in Bewegung, trainieren Gleichgewichtssinn und Orientierung und halten sich von selbst fit und gesund und haben noch Spaß dabei“, sagte Janz. „Kinder sind mit dem Rad eigenständig unterwegs und entdecken gemeinsam mit Freunden die Umgebung.“

In jedem Jahr legen rund 1700 Schülerinnen und Schüler in Kassel die Radfahrausbildung ab. Beamte der Verkehrserziehung der Polizei Nordhessen führen die Ausbildung in den Schulen traditionell durch. Die jeweils im vierten Schuljahr stattfindenden Ausbildungen sollen die Kinder ein Stück weit auf die kommenden Herausforderungen im Straßenverkehr vorbereiten.

Alle Absolventen der Radfahrausbildung erhalten als kleine Anerkennung einen Fahrradstadtplan der Stadt Kassel. Der Nordhessische VerkehrsVerbund (NVV) hat für die entsprechenden Karten die Druckkosten übernommen. Für NVV-Geschäftsführer Wolfgang Rausch gehört das Fahrrad neben dem öffentlichen Nahverkehr zu den umweltfreundlichsten Verkehrsmitteln. Rausch: „Wir unterstützen die Radfahrausbildung sehr gern, damit die Kinder alle Formen der Fortbewegung lernen und sie bei Bedarf auch mit dem öffentlichen Nahverkehr kombinieren können. Der Fahrradführerschein ist dabei ein wichtiger Schritt.“

Quelle: Stadt Kassel (JH)





