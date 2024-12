TSV Heiligenrode Damen – HSG Zwehren/Kassel || – 39:27 (21:17)

Das Spiel begann ausgeglichen, da keine der Mannschaften sich absetzen konnte, war die Heiligenröder Abwehr ungewohnt inkonsequent, weshalb viele Bälle über die Torlinie rollten. Mit einem Vorsprung von nur vier Toren ging es in die Halbzeitpause.

Nach einer klaren Pausenansprache von Trainerin Vic Marquardt legten die Grünweißen in der zweiten Halbzeit einen Gang zu und erarbeiteten sich durch drei Tore in Folge ein gewisses Polster, das auch der Abwehr nun etwas mehr Sicherheit verlieh und die Knilchinnen somit durch fünf schnelle Tore in Folge endgültig auf die Siegerstraße einbogen.

Auch wenn es nicht eines unserer besten Spielen war, nehmen wir zwei Punkte mit nach Hause und gehen somit als Tabellenführer in die Winterpause. Wir wünschen allen Fans ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten und erholsamen Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit euch und hoffen viele von euch in der Halle wieder zu sehen.“

TW: Siebert; Werkmeister; / SP: Simshäuser (7); Werner (4); Koch (5); Franke; Steiner (4/3); Gumula (8); Müller (3); Loshaj (3); Richert; Petrovszki (5); Kroll; Rull.

PM: TSV Heiligenrode Bilder © Dirk Krug