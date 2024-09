Ein Abend voller Harmonie: Das Fest der leisen Klänge in der Wilhelmsstraße begeistert erneut

Das Fest der leisen Klänge, zu dem die Geschäftsleute des Quartiers Wilhelmsstraße traditionell ihre Kunden einladen, verwandelte das Viertel auch in diesem Jahr in eine Oase der Entspannung und Kultur.

Im Future Space bot sich den Besuchern die einzigartige Gelegenheit, bei einem Glas Wein oder Bier die faszinierende Welt von Wissenschaft und Technik zu erkunden. Cornelia Kramm-Rettberg führte die neugierigen Gäste durch die verschiedenen Lerninseln und erklärte mit Begeisterung die unterschiedlichen Themenschwerpunkte. Jürgen Schales stand den Besuchern mit seinem umfassenden Wissen zur Seite und beantwortete geduldig alle Fragen rund um das Thema Klangerzeugung am Synthesizer.

Für die musikalische Untermalung im Future Space sorgten Frank Rehrmann am Klavier und Felicitas Willgeroth am Saxophon. Mit ihren virtuosen Darbietungen schufen sie eine stimmungsvolle Atmosphäre und machten den Abend zu einem gelungenen Erlebnis.

Auch der diesjährige Besuch in der Goldschmiedegalerie Claudia Hill war wieder ein Highlight des Abends. Bei köstlichen Cocktails und erlesenen Weinen konnten sich die Besucher von der filigranen Handwerkskunst der Goldschmiede überzeugen. Ein Blick in die „Gläserne Werkstatt“ gewährte faszinierende Einblicke in die kunstvolle Arbeit der Goldschmiedemeister, die traditionelle Handwerkskunst meisterhaft mit hochmoderner Lasertechnologie verbinden.

Für die musikalische Begleitung entlang der Wilhelmsstraße sorgten Stolle and Band, next stop. sowie Ulrich Hernmarck und Lobo Andersson. Ihre Darbietungen machten den Abend zu einem wahren musikalischen Hochgenuss und rundeten das Fest der leisen Klänge harmonisch ab.

