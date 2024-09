Eröffnung des Flow and Spin Studios in Kassel: Ein Paradies für Bewegung und Kreativität

Am 1. September 2024 um 12 Uhr öffnete das Flow and Spin Studio in Kassel erstmals seine Türen und lud alle Bewegungsbegeisterten zur feierlichen Eröffnung ein. Das neue Studio wurde mit Spannung erwartet, da es von Inhaberin Ronja Thiel mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden war und eine Vielzahl von Kursen für alle Alters- und Fitnesslevel anbot.

Der Eröffnungstag begann mit einer Raumbegehung, bei der die Gäste die Möglichkeit hatten, die beeindruckenden Studios kennenzulernen. Die Räume strahlten eine warme und einladende Atmosphäre aus, die perfekt auf die Bedürfnisse der Kursteilnehmer abgestimmt war. Anschließend hielt Ronja Thiel eine kurze Rede, in der sie die Vision und das Konzept hinter dem Flow and Spin Studio vorstellte.

Das Kursangebot des Studios ist ebenso vielfältig wie inspirierend. Poledance, Aerial Hoop, Akrobatik, Stretching, Yoga und Tanz stehen auf dem Programm. Jeder Kurs wird von erfahrenen Trainern geleitet, die mit Leidenschaft und Expertise arbeiten. Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene – im Flow and Spin Studio findet jeder die passende Herausforderung und Unterstützung, um seine Ziele zu erreichen.

Ronja Thiel, die Inhaberin des Studios, betonte: „Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen sich frei entfalten und ihre Leidenschaft für Bewegung entdecken können. Wir freuten uns darauf, die Teilnehmer in unseren liebevoll gestalteten Studios willkommen zu heißen.

Das Flow and Spin Studio ist bereit, Kassel in Bewegung zu bringen – sei dabei und lass dich von der Energie und Begeisterung anstecken!

Link: https://www.flowandspin.de/

