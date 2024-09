Engagement für die Umweltbildung: Sera GmbH unterstützt Future Space mit Klimakoffer-Initiative

Wir sind Sarina Steppe, Timo Busch und Dennis Bachmann von der Sera GmbH in Immenhausen. Als Unternehmen, das sich auf Pumpen- und Dosiertechnik sowie auf Wasserstofftechnik spezialisiert hat, liegt uns das Thema Umweltschutz besonders am Herzen. In diesem Sinne haben wir beschlossen, einen Klimakoffer der Ludwig-Maximilians-Universität an den Future Space zu spenden.

Der Klimakoffer ist ein pädagogisches Instrument, das 12 spannende Experimente rund um den Klimawandel für Schülerinnen und Schüler enthält. Diese Experimente bieten eine umfassende Einführung in das Thema und decken verschiedene Aspekte ab. Sie beginnen mit einer Erklärung des Sonnensystems und dessen Aufbau und führen über die Treibhausgasemissionen und die Erderwärmung bis hin zu den Auswirkungen auf unseren Planeten und seine Lebewesen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Versauerung der Ozeane und den Kipppunkten im Klimasystem.

Mit unserer Spende möchten wir dazu beitragen, das Bewusstsein junger Menschen für den Klimawandel zu schärfen und ihnen das nötige Wissen an die Hand zu geben, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Wir sind überzeugt, dass Bildung der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Welt ist, und freuen uns, diese wichtige Initiative unterstützen zu können.

© NHR