Ein Abend voller Licht, Genuss und Begegnung

Am Freitagabend verwandelte sich Bad Wilhelmshöhe in ein funkelndes Meer aus Licht, Musik und Begegnung. Die Interessengemeinschaft lud zu einem besonderen Abend ein, bei dem stimmungsvoll beleuchtete Fassaden, kulinarische Genüsse und vielfältige Aktionen in Geschäften und Restaurants für eine warme, lebendige Atmosphäre sorgten.

Zu den kulinarischen Highlights zählten Raclette im Matterhornstübl sowie Kaffee, Gebäck und leckere Torten bei Bonpâtis. Das Himalaya Restaurant im Atrium bot seinen Gästen köstliches Chicken Tikka Masala aus dem Tandoori Lehmofen an, begleitet von stimmungsvollen Klängen von DJ Philipp Haacke.

Auch musikalisch bot der Abend ein abwechslungsreiches Programm. Dark Vatter trat ab 20 Uhr auf und die Urban Swing Workers spielten bei Betten Damm.

Kunst und Kultur fanden ebenfalls ihren Platz: Bei Schalles wurden alte Fotos präsentiert, Hobbykünstler stellten ihre Werke in der Galerie Nahtlos aus. Bei Siebert Die Optik konnten sich die Gäste bei einem Glas Wein, kleinen Snacks und Musik in entspannter Atmosphäre über die neuesten Brillentrends für 2025 austauschen. Das Gruhn Badstudio öffnete zudem seine Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher.

Für Familien gab es zahlreiche Mitmachaktionen. Kinder konnten bei Ohlmeier Architekten Kürbismasken basteln, bei Gesundheitssport Bad Wilhelmshöhe warteten ein Glücksrad und verschiedene Bewegungsangebote, während Body Street an einem Infostand Proteinwaffeln anbot.

Darüber hinaus lockten viele Betriebe mit besonderen Angeboten. So gab es eine Happy Hour bei Bernhardt Schuhe und Optic am Bergpark bot 25 Prozent Rabatt an.

Viele weitere Geschäfte und Einrichtungen beteiligten sich an diesem Abend, der geprägt war von Unterhaltung, Genuss und einer festlichen Stimmung. Das Lichterfest zeigte sich als ein Erlebnis für die ganze Familie und als ein Abend, der Bad Wilhelmshöhe in einem besonderen Glanz erstrahlen ließ.

