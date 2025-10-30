Hör mal rein! Familienführungen im HÖR.SPIEL Museum

Längst kein Geheimtipp mehr!

Im HÖR.SPIEL Museum im Palais Bellevue können Kinder und Erwachsene spielerisch und kreativ in die Welt der Hörspiele eintauchen: In der Geräusche-Werkstatt prasselnden Regen erzeugen, einen Stummfilm vertonen, erraten, wer sich hinter bekannten Stimmen aus „Die drei ???“ oder „TKKG“ verbirgt, oder sogar sein eigenes kleines Hörspiel aufnehmen – all das kann hier ausprobiert werden. Die Führung gibt dabei Anleitung und erklärt die Hintergründe.

Neue Filme im HÖR.SPIEL Museum

Seit Februar 2025 sind neue Kurzfilme der Kunsthochschule Kassel sowie des LAB Institute of Design and Fine Arts (Lathi, Finnland) im Museum zu erleben! Elf Clips entstanden durch die Kooperation exklusiv für das HÖR.SPIELE Museum. Von Oktober bis Dezember können die Filme „Nightmare Among the Woods“ von Alexandra Lasko und Olli Vanäläinen, „Pumpkin“ von Emil Järvinen, Valtteri Ailio und Iris Hallikainen sowie „The Witch“ von Ella Piertula, Katja Synenko, Antti Moilanen und Arthur Paloniemi von Besuchenden selbst vertont werden.

HÖR.SPIEL Museum im Palais Bellevue

Familienführungen

Sa., 08.11.

um 12 und 14 Uhr

So.,09.11.

um 12 und 14 Uhr

PM: Helen MacCormac