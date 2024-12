Erfolgreiche Charity-Veranstaltung des Netzwerks Nordhessen und Filmpalast Kassel

Am 6. Dezember haben das Netzwerk Nordhessen und der Filmpalast Kassel eine herzerwärmende Charity-Veranstaltung organisiert, die es Kindern aus benachteiligten Verhältnissen ermöglicht hat, kostenlos einen Kinofilm zu sehen – inklusive Popcorn und Getränken. Die strahlenden Augen der kleinen Besucher zeigten, wie besonders dieser Tag für sie war.

Als Highlight der Veranstaltung war auch der Weihnachtsmann zu Gast, der mit kleinen Geschenken für eine zusätzliche Überraschung sorgte und die Herzen der Kinder höher schlagen ließ.

Doch das Engagement endet nicht dort: Am 13. Dezember steht eine weitere Veranstaltung im Filmpalast Kassel an, diesmal für Obdachlose. Auch sie erhalten die Möglichkeit, einen Kinofilm kostenfrei zu genießen. Diese Aktionen zeigen eindrucksvoll, wie Kultur und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Wir hatten die Gelegenheit, Carsten Viernau vom Netzwerk Nordhessen zu treffen und mit ihm über die vielfältigen Aktivitäten des Netzwerks zu sprechen. Sein Einsatz und die Unterstützung seines Teams machen Veranstaltungen wie diese möglich und schaffen bleibende Momente der Freude und Menschlichkeit.

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für diese wunderbaren Initiativen und viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.