Über 25.000 Besucher feierten beim diesjährigen StadtSommerKassel auf dem Friedrichsplatz

Trotz außergewöhnlich hoher Temperaturen erwies sich der StadtSommerKassel als voller Erfolg und begeisterte mit drei wunderbaren Konzerten unterschiedlicher Genres 25.400 Besucher auf dem Friedrichsplatz. Am Freitag kamen 6.500 Pop-Fans beim Auftakt-Konzert von MARK FORSTER auf ihre Kosten. Am Samstag feierten 14.400 Konzertbesucher mit Schlageridol ROLAND KAISER. Und am Sonntag kamen 4.400 Klassik- und Cross-Over-Hörer zum krönenden Abschluss mit Star-Violinist DAVID GARRETT zusammen.

Bereits vor dem Konzertauftakt am Freitag sorgte ein besonderes Highlight für Aufmerksamkeit: Der Kasseler Influencer Sidney Burnie hatte MARK FORSTER zu einem gemeinsamen Lauf mit seiner Community eingeladen. Aus der Idee entstand ein unvergesslicher Run Club unmittelbar vor dem Konzert. Mit viel Charme versuchte Burnie den Sänger zu überzeugen – unter anderem mit dem Versprechen eines riesigen Kuchenbuffets, einer bekannten Schwäche des Künstlers.

Am Konzertabend stellte die große Hitze Organisatoren, Besucher und Künstler zwar vor Herausforderungen, aber die teils als ihr Idol kostümierten Fans ließen sich die gute Laune nicht nehmen. Nachdem die Kasseler Lokalmatadoren ROSMARIN das Publikum in Stimmung gebracht hatte, war bei MARK FORSTER selbst kein Halten mehr. Der Applaus und die Zugabe-Rufe zum Ende zeigten, dass der Auftritt von MARK FORSTER ein gelungener Festivalauftakt war.

Der Samstag stand ganz im Zeichen „Alles Schlager“ – und das passend bei bestem „Kaiserwetter“. Bereits am Nachmittag trug sich die ROLAND KAISER in das Goldene Buch der Stadt Kassel ein. Dies bezeichnete der Künstler als „besondere Ehre“ und freute sich über die Wertschätzung. Oberbürgermeister Sven Schoeller würdigte Kaiser als Künstler, der seit Jahrzehnten für Beständigkeit, Authentizität und außergewöhnliche Publikumsnähe stehe. Vor seinem Konzert erfüllte ROLAND KAISER zudem für den ASB-Wünschewagen einem Fan einen Herzenswunsch und nahm sich Zeit für eine persönliche Begegnung.

Am Abend begeisterte der Schlagerstar mit einer eindrucksvollen Bühnenshow Tausende Besucherinnen und Besucher. Die anhaltende Hitze blieb jedoch eine Herausforderung für alle Beteiligten. Zeitweise kam es zu längeren Wartezeiten an den Getränkeständen, was der Veranstalter ausdrücklich bedauert. Die Erfahrungen werden in die Planungen für kommende Veranstaltungen einfließen, um das Angebot weiter zu optimieren.

Für einen stimmungsvollen Ausklang sorgte anschließend die „Kaisernacht“ mit After-Show-Party und Public Viewing im Staatstheater. Mehrere hundert Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden zu Roland-Kaiser-Hits und bekannten Schlagerklassikern und verfolgten zugleich den deutschen Sieg beim Public Viewing. Ein gelungener Abschluss für Roland-Kaiser-Fans und Fußballbegeisterte gleichermaßen.

Am Sonntag setzte David Garrett den musikalischen Schlusspunkt unter das Festivalwochenende. Aufgrund der hohen Temperaturen begann das Konzert etwas später. Der Star-Geiger zeigte sich dabei besonders publikumsnah: Er spielte nicht nur auf der Hauptbühne, sondern begab sich mehrfach mitten ins begeisterte Publikum und nutzte zusätzlich eine zweite Bühne auf dem Gelände.

Diese besondere Nähe zu den Besucherinnen und Besuchern prägte das gesamte Wochenende.

Auch wenn Petrus es mit den Temperaturen fast etwas zu gut meinte, war das Wetter den Konzertbesuchern, Künstlern und Organisatoren doch hold: Sowohl am Samstag als auch am Sonntagvormittag hatte es Unwetter am Vormittag gegeben, an den Abenden aber konnten die Veranstaltungen ohne wetterbedingte Einschränkungen stattfinden. Insgesamt verlief das Festivalwochenende reibungslos und ohne größere Zwischenfälle. Neben den Konzertgästen genossen an allen Veranstaltungstagen zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer sowie Schaulustige rund um das Gelände die besondere Atmosphäre des StadtSommerKassel und die lauen Sommerabende.

Die Veranstalter Oliver Forster von COFO Entertainment und Günther Maienschein von MM Konzerte, schließen sich dem an: „Wir haben auch in diesem Jahr gesehen, dass sowohl die Auswahl der Künstler als auch die fantastische Lage mitten im Herzen Kassels wieder mal absolut ins Schwarze getroffen haben! Das ist der schönste Lohn für all die harte Arbeit und die langen Vorbereitungen: Wenn sich die Besucher an wunderbaren Konzerten erfreuen können, unvergessliche Sommerabende erleben und mit Vorfreude aufs nächste Jahr nach Hause gehen.“

Und nicht vergessen: nach den Open Airs ist vor den Open Airs: Die nächsten Kassel Open Airs stehen bereits in den Startlöchern. Vom 14. bis 16. August 2026 verwandelt sich die Hessenkampfbahn vor der einzigartigen Kulisse von Orangerie und Fulda Aue in Kassels schönste Open-Air-Bühne. Am 14. August begeistert das Sommernachts Open Air mit dem Staatsorchester Kassel, am 15. August kommt Rapper JAZEEK nach Kassel und am 16. August sorgt Johannes Oerding für den krönenden Abschluss. Tickets für alle Veranstaltungen sind noch erhältlich.

PM: MM Konzerte GmbH