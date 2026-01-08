Veranstaltungen in der GRIMMWELT | KW 3 + 4 + 5-2026

Fr., 30.01.2026 │ 19:00 – 21:00 Uhr │ Grimms Märchenstunde für Erwachsene

»Erzählperformance | vielfaltIch – sowohl als auch sich selbst sein«

Es fing schon am Anfang an: Das Kind kam um Mitternacht zur Welt, genau zwischen Montag und Dienstag, Mai und Juni. Punkt 00:00:00. Entschuldigung, sagte der Arzt, welcher Tag soll als Geburtstag notiert werden? Dann kam die Wahl der Nationalität. Welcher Pass ist denn gewünscht? fragte die Bürokratie. »Sowohl als auch« geht nicht. Danach kam der Rest: Was ist vorzuziehen, Muttersprache oder Vatersprache, Land oder Strand, sie oder er, hier oder dort? Es ist wohl besser, man definiert sich. Entweder oder weder noch sowohl als auch.

An diesem Abend kombiniert die Norwegerin Ragnhild A. Mørch magische Märchen mit wenig alltäglichen Anekdoten, um so dem nur allzu menschlichen Schubladendenken entgegenzuwirken. Sie serviert dabei die ihr eigene Multi-Identität mit verbalem Slapstick und perfektem Timing.

10 € | erm. 7 €

Tickets sind an der Kasse der GRIMMWELT erhältlich.

05 61.5 98 61 90 | kasse@grimmwelt.de

© Soremski

© Ragnhild A. Mørch

————————-

So., 01.02.2026 │ 11:30 – 12:30 Uhr │ Grimms Märchenstunde

»Tierisch gute Märchen«

Die Grimm’schen Märchen wimmeln nur so vor Tierfiguren … ob der böse Wolf aus »Rotkäppchen«, der glitschige Frosch aus »Der Froschkönig«, das verwandelte Reh aus »Brüderchen und Schwesterchen« oder der gesprächige Butt aus »Der Fischer und seine Frau« – ganz selbstverständlich sprechen die Tiere und haben mitunter menschliche Eigenschaften.

Lassen Sie sich verzaubern, wenn Andrea C. Ortolano die Tiere zum Sprechen bringt.

10 € | erm. 7 € | inkl. Eintritt

Kinder <6 Jahre frei

Tickets sind an der Kasse der GRIMMWELT erhältlich.

05 61.5 98 61 90 | kasse@grimmwelt.de

© Grimm-Sammlung-der-Stadt-Kassel

————————-

FÜHRUNGEN

Sa., 17.01.2026 │ 15:00 – 16:00 Uhr │ Sonderausstellung

Sa., 24.01.2026 │ 15:00 – 16:00 Uhr │ Sonderausstellung

Sa., 31.01.2026 │ 15:00 – 16:00 Uhr │ Sonderausstellung

»ICH, DAS TIER«

Die Überblicksführung durch die Sonderausstellung nimmt Sie mit in die Welt des Comics und der Tiere im Comic – vom bösen Wolf bis Donald Duck. Der Rundgang bietet Gelegenheit, den Aspekten im Medium des Comics nachzugehen, populären Comic-Helden zu begegnen und gleichzeitig den Comic als Kunstform zu erkunden, das Handwerk anhand von Originalzeichnungen zu würdigen und die Entstehung anhand von Skizzen nachzuvollziehen.

So., 18.01.2026 │ 15:00 – 16:00 Uhr │ Dauerausstellung

So., 25.01.2026 │ 15:00 – 16:00 Uhr │ Dauerausstellung

So., 01.02.2026 │ 15:00 – 16:00 Uhr │ Dauerausstellung

»Die GRIMMWELT von A-Z«

Diese Überblicksführung durch die Dauerausstellung nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Leben und Werk der Brüder Grimm. Begegnen Sie dem Wolf in Rotkäppchens Hütte, bewundern Sie die Originale der »Kinder- und Hausmärchen« – ein UNESCO-Weltdokumentenerbe – und erfahren Sie mehr zum »Deutschen Wörterbuch«.

Je Führung/Person: 5 € | erm. 3 € | zzgl. Eintritt

Tickets sind an der Kasse der GRIMMWELT erhältlich.

05 61.5 98 61 90 | kasse@grimmwelt.de

PM: GRIMMWELT Kassel gGmbH