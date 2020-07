Urlaub im Wohnmobil, eine Alternative?

Corona brachte uns dazu, unser lange geplantes Vorhaben „back to the roots“ spontan umzusetzen. Quarantäne, Reisebeschränkungen, Reisewarnungen, geschlossene Grenzen, Flughäfen und Flüge als zu meidende Risikofaktoren , …….. und doch will man reisen. Reisen im eigenen Land, möglichst kontaktarm und im eigenen kleinen Wohnbereich. Früher bereisten wir mit unterschiedlichen Wohnmobilen ganz Europa: Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Skandinavien bis zum Nordkap, Griechenland, Jugoslawien usw.

Schon vor dem Ende des Corona Lockdowns nahmen wir Verbindung zu den nordhessischen Wohnmobilhändlern auf, kurz darauf durften Autohäuser wieder öffnen. Also informierten wir uns vor Ort über die verschiedenen Modelle und Möglichkeiten. Noch nie habe ich mich einer solchen fehlenden Motivation, Desinteresse am Kunden, ja, Ignoranz gegenüber gesehen, wie bei diesen Autoverkäufern. Man hatte es nicht nötig, sich zu bemühen. Die Reisemobilbranche ist eine der wenigen, die schwarze Zahlen schreibt und kaum mit der Lieferung von Neufahrzeugen nachkommt. Große Kasseler Händler reagierten einfach nicht auf Angebotsnachfragen. Alle? Nein, ein renommiertes Autohaus, das neu in das Wohnmobilgeschäft eingestiegen war, reagierte erwartungsgemäß . Autohaus Dürkop in Kassel. Ein Karmannn Mobil Kastenwagen sollte es werden. Die Farbe war egal, solange es rot war.

Nach einer Einführung in die moderne Technik des Wohnmobils konnte schon bald die erste Tour beginnen.

Die NHR wird in loser Reihenfolge von den Touren durch Deutschland berichten, wie immer mit vielen Fotos von schönen Landschaften und Sehenswürdigkeiten unserer Heimat.

M.Kittner ©Fotos: M.Kittner