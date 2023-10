Urlaub im Ausland – Was wichtig ist

Dank des Schengen-Abkommens von 1985 und seiner schrittweisen Erweiterung sind Auslandsreisen innerhalb Europas ohne Reisepass und mit relativ geringem Aufwand möglich. Für Reisen außerhalb der Teilnehmerstaaten sind mehr organisatorische Aufwendungen nötig, die neben der Beschaffung eines Visums weitere Aspekte beinhalten.

Versicherungen prüfen

Bei Reisen ins Ausland reicht eine normale gesetzliche oder private Krankenversicherung nicht aus. Stattdessen sollten eine Auslandskrankenversicherung abschließen, die Sie finanziell bei Krankheiten oder Unfällen schützt. Die entsprechende Versichertenkarte sollten Sie dabei natürlich immer mit sich führen. Eine gute Auslandskrankenversicherung schließt einige wichtige Leistungen mit ein, ohne die ein erhebliches Risiko hoher finanzieller Belastungen besteht. Dazu gehören vor allem – aber nicht nur – Kostenübernahmen bei ambulanten und stationären Behandlungen, medizinische Transportkosten, aber auch Rücktransporte ins Heimatland. Bei langen und teuren Reisen sollten Sie zudem eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchsversicherung in Erwägung ziehen. Sie schützt bei Nichtantritt oder Abbruch des Urlaubs und ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie die Reise weit im Voraus planen. Je nach Zielland sollten Sie bei einer Reise mit dem eigenen Auto Ihre KFZ-Haftpflicht überprüfen und gegebenenfalls erweitern, fall es nötig ist.

Gesundheit

Bei Auslandsreisen sollten Sie auf eine Reiseapotheke zurückgreifen können. Die enthält neben Verbandsmaterial, Desinfektionssprays und Tabletten gegen Reisekrankheiten und Magenverstimmungen auch wichtige Medikamente, die speziell Sie benötigen. Dazu gehören etwa Medikamente für Diabetiker oder Allergiker. Nicht immer dürfen Sie die benötigten Heilmittel mit ins Ausland ausnehmen, weshalb Sie in Einzelfällen entsprechende Rezepte Ihres Arztes mitnehmen sollten. Hier sollten Sie sich genau informieren. In einigen Länder benötigen Sie außerdem wichtige Impfungen, bevor Sie einreisen dürfen. Um sich über die genauen gesundheitlichen Aspekte des jeweiligen Reiselandes genauer zu informieren, lohnt sich ein Blick auf die Seite des Auswärtigen Amtes.

Besitzer eines deutschen Reisepasses dürfen sich freuen

Reisepass ist nicht gleich Reisepass. Diese Aussage bestätigt der Blick auf das Reisepass-Ranking, das angibt, in wie viele Länder die Besitzer eines bestimmen Reisepasses visumfrei einreisen dürfen. Die Kriterien dieses Rankings unterliegen dem Henley-Passport-Index. Demnach liegt Deutschland gemeinsam mit Spanien mit 191 visumfrei besuchbaren auf Rang 4 und muss sich nur den 3 asiatischen Staaten Japan, Singapur und Südkorea geschlagen geben. Die Hürde Reisepass für Reisen in weit entfernte Länder steht einem deutschen Staatsbürger also schon einmal nichts im Wege, andere dagegen erfordern dagegen höhere Aufmerksamkeit.

Längere Auslandsaufenthalte – Was gilt es zu beachten?

Möchten Sie für längere Zeit dem hessischen Land den Rücken kehren, sollten Sie sich frühzeitig eine Checkliste anlegen und die Punkte nach und nach erledigen. Je nachdem, wie Sie diese Zeit gestalten möchten, ist durchaus einiges an Aufwand nötig. Sollten Sie nicht in der glücklichen Lage sein, über hohe finanzielle Mittel oder Eigentum zu verfügen, müssen Sie etwa die Wohnung kündigen oder sich um einen Untermieter bemühen. Auch die Kündigung anderer Verträge sollten Sie in im Blick haben. Dazu zählen etwa Strom-, Internet- oder Handyverträge. Ebenfalls wichtig ist die Rücksprache mit dem Arbeitgeber. Viele sind dazu bereit, Sie nach einem Sabbatical wieder anzustellen, insbesondere, wenn Sie offen mit dem Thema umgehen. Schwebt Ihnen Work and Travel vor, benötigen Sie meist zusätzliche Unterlagen und Dokumente, wie etwa ein internationaler Führerschein oder eine Arbeitserlaubnis im entsprechenden Staat.