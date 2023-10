„Abschied von einer Ära: Die letzten Pop Up Op Shop Flohmärkte in unserer geliebten Urban5Gallery“

Es ist eine Zeit des Abschieds, und doch eine Zeit des Feierns – denn in Kürze schließt unsere geliebte Galerie, nach vielen Jahren der inspirierenden Kunst und Kreativität, ihre Türen. Wir möchten diese wunderbare Ära mit euch in einem ganz besonderen Stil beenden und laden euch herzlich zu unseren drei „Pop Up Op Shop“ Flohmärkten ein.

Unsere Galerie war über die Jahre hinweg ein Ort der Magie, wo Künstler ihre Werke präsentierten, Ideen erblühten und Freundschaften geschlossen wurden. Es ist an der Zeit, die Tore dieser einzigartigen Stätte mit einem Lächeln zu schließen, und wir können uns keinen besseren Weg vorstellen, als dies gemeinsam mit unseren treuen Unterstützern zu tun!

Unsere einwöchigen Flohmärkte finden an den folgenden Terminen statt:

08.11 – 10.11.23

Hier findet der Startschuss für unser Event statt.

22.11 – 24.11.23

Verpasst nicht die Gelegenheit, besondere Fundstücke zu ergattern.

06.12 – 08.12.23

Wer kommt mit dem Schlitten? – Ein weiteres Wochenende voller Kunst, Musik und Freude.

Was erwartet euch?

Unser „Pop Up Op“ Shop in der Galerie bietet euch eine unvergessliche Mischung aus Veranstaltungen und Vergnügen, die über mehrere Tage hinweg für Unterhaltung sorgen werden:

Flohmarkt Mittwochs bis Freitags

Von Mittwoch bis Freitag habt ihr die Gelegenheit, euren inneren Schatzsucher zu wecken. Durchstöbert unsere Stände und entdeckt Kunstwerke, Kuriositäten, Mode und mehr.

Jeden Freitagabend Live Musik

Jeder Freitagabend wird von Live-Musik begleitet, die euch mit ihren Klängen verzaubern wird. Unsere talentierten DJs werden die Galerie mit einer vielfältigen Auswahl an Melodien und Rhythmen erfüllen. Es gibt Waffeln und Glühwein und ihr könnt euch sicher sein, dass die Stimmung hier ihren Höhepunkt erreicht.

Text © Urban5Gallery