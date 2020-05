Urlaubsvorfreude ab Kassel: Endlich geht’s wieder an den Strand!

Rhein-Neckar-Air startet ab Kassel – Zweimal wöchentlich geht’s es von Kassel nach

Sylt

Kassel, 20. Mai 2020 – Kurz nach 14:00 Uhr ist die Dornier Do 328 der deutschen

Premium-Fluggesellschaft Rhein-Neckar-Air (RNA) von Kassel nach Westerland/Sylt ge-

startet.

Dirk Eggert, Geschäftsführer RNA: „Wir sind positiv überrascht, wie gut unser Angebot in

der Region um den Kassel Airport bereits im ersten Jahr angenommen wurde. Mit der

Ausweitung der Flüge um einen zweiten wöchentlichen Flug am Mittwoch haben wir auf

die vielfach vorgetragenen Kundenwünsche reagiert. Der Start der Verbindung zum lan-

gen Himmelfahrtswochenende ist perfekt für Alle, die sich schon jetzt auf Urlaub am

Strand und Erholung auf der beliebten Nordseeinsel freuen.“

Lars Ernst, Geschäftsführer Kassel Airport: „Wir freuen uns, dass es endlich wieder los-

geht und wir den Nordhessen Vorfreude auf Ihren Strandurlaub auf Sylt zum Greifen

nah bringen können. Innerdeutsch ist ab sofort eine Urlaubsplanung ab Kassel wieder-

möglich. Letztes Jahr liefen die Syltverbindungen so erfolgreich, dass die renommierte

Airline Rhein-Neckar Air sich in diesem Sommer entschieden hat, zweimal wöchentlich

zu fliegen. Das eröffnet den Reisenden spannende Möglichkeiten. In diesen Zeiten eine

tolle Möglichkeit dem Alltag für einen Urlaub am Strand zu entfliehen.“

Ab heute startet Rhein-Neckar-Air in weniger als einer Stunde Flugzeit mittwochs und

samstags von Kassel nach Sylt. Geplant sind die Flüge vorerst bis zum 26. September

2020.

Angeboten werden die Flugtickets für einen Preis ab 179 € pro Einzelstrecke inkl. 20 KG

Gepäck. Buchbar sind die Flugtickets in den regionalen Reisebüros und über die Bu-

chungsseite der Rhein-Neckar-Air auf www.flyrna.com.

20.05.-26.09.2020

Mittwochs und samstags

Flugzeug: Dornier 328, 31 Sitzplätze

Airline: Rhein-Neckar-Air aus Mannheim

Den aktuellen Flugplan und weitere Informationen finden Sie auch unter: www.kassel-

airport.de.

PM: Natascha Zemmin