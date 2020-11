Seit Mitte 2019 fliegt die deutsche Premium-Fluggesellschaft Rhein-Neckar-Air einmal wöchentlich von Kassel nach Sylt und bringt Sie so schnell und sicher in den Urlaub. „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“ Dieser bekannte Spruch trifft definitiv auf Sylt zu. Zu Recht gehört die Insel im Norden zu den angesagtesten Urlaubszielen in Deutschland und wer einmal dort war, versteht sofort, warum das so ist.

Urlaub auf Sylt, wo sich Himmel und Meer zu berühren scheinen

Unendliche Weite und unendliche Möglichkeiten, die sich auftun, dies fällt dem Besucher der bekannten Nordseeinsel ein, wenn er das erste Mal sieht, wie am Horizont das weite Meer, auf den blauen Himmel trifft. Nicht umsonst ist Sylt, die schöne Insel, seit Jahrzehnten eines der angesagtesten It-Urlaubsziele in Deutschland und mit der Möglichkeit in nur einer Flugstunde nach Sylt zu gelangen, ist das beliebte Reiseziel auch wesentlich erreichbarer geworden.

Sylt liebt man, oder man kennt es einfach nicht und übt sich in der Reproduktion abgedroschener stereotyper Vorurteile, á la Sylt ist „die Insel der Reichen und Schönen“, oder „die Insel ist zu abgehoben, um von Otto Normalverbraucher besucht werden zu können“. Diesen Ruf verdankt die Insel vor allem der Tatsache, dass sie schon immer unter die top 10 Reiseziele von Promis gehörte. Internationale Größen und Legenden wie Marlene Dietrich, Richard Strauß und berühmte Schriftsteller hielten die berühmten Nasen schon in früheren Zeiten in den rauen Sylter Wind und ließen sich inspirieren zu neuen Werken. Es ist aber schon lange ein Klischee, dass das Saint – Tropez des Nordens nur die Reichen und Schönen beherbergt.

Die Insel weist eine sehr abwechslungsreiche Landschaft auf, die sich auf die nahezu 100 Quadratkilometer erstrecken. Klippen, Wanderdünen und grüne Deiche, auf denen Schafe und Kühe grasen wechseln sich ab mit beschaulichen Orten, deren Reetgedeckte Dächer sich gegen den Westwind stemmen und die die behagliche Urigkeit ausstrahlen, für die die gesamte Nordseeregion bekannt ist. Sylt ist nicht eintönig, die Insel ist vielfältig und lebendig und zeigt an grauen und windigen Tagen durchaus auch ihre Schroffheit.

Die Schönheit Sylts mit dem E-Bike entdecken

Sylt lädt ein, entdeckt zu werden, am besten entspannt und ohne dabei sportliche Höchstleistungen zu vollbringen. Mit einem E-Bike können Sie die Nordseeinsel bereisen und sich auch in die anspruchsvolleren Regionen ansehen, die mit einem normalen Fahrrad eine Herausforderung darstellen. Ein E-Bike bringt Sie schnell überall hin. Komfortable und moderne E-Bikes können Sie zu günstigen Tagespreisen bei dem Fahrradverleih auf Sylt erwerben und so die Insel in Ihrem Tempo erkunden.

Sie können unter verschiedenen E-Bike Modellen auswählen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse abzielen und die den Fahrrad Ausflug zu einem besonders schönen Erlebnis für alle macht. Sogar das Mitnehmen Ihres Haustieres ist möglich. Die E-Bikes sind allesamt von hoher Qualität, verfügen über leistungsstarke Motoren und eine langlebige Batterie. ⠀

Entdecken Sie Sylt auf einer geführten Fahrradtour

Wer sich unsicher ist oder die Insel nicht auf eigene Faust erkunden möchte, kann sich einer geführten Fahrradtour anschließen, die Sie unter Anleitung auf www.sylt-travel.de

zu den Sehenswürdigkeiten und Highlights der Insel bringt. Das hat den Vorteil, dass Sie einen Ansprechpartner haben, dem Sie Ihre Fragen stellen können, die ortskundigen Tourguides freuen sich, Ihnen helfen zu können. Bis zu 45 Kilometer können Sie so bequem auf dem Fahrrad reisen, die Zwischenstopps, die angefahren werden, bieten atemberaubende Fotogelegenheiten und interessante Informationen.