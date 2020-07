Ihringshäuser Straße stadteinwärts auf 150 Metern nur einspurig

Aufgrund einer Baustelle wird es in der Ihringshäuser Straße Anfang August zwischen Stifterstraße und Mörikestraße in Fahrtrichtung Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Abschnitt von etwa 150 Metern Länge bekommt eine neue Fahrbahndecke.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 3. August, und enden voraussichtlich am Freitag, 14. August. Für den Verkehr steht so lange nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, diese Baustelle vor Fahrtantritt zu bedenken.

Alle Kasseler Baustellen auf einen Blick stehen im Internet unter https://bit.ly/Baustellenkassel.

PM: Stadt Kassel