Erneut erfordern die laufenden Bauarbeiten in der Wilhelmshöher Allee zwischen Huttenstraße und Freiherr-vom-Stein-Straße mehr Einschränkungen für den Verkehr.

Drei Nächte lang ist der Abschnitt stadtauswärts ab Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, jeweils von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über Germaniastraße, Goethestraße und Freiherr-vom- Stein-Straße. Die Berlepschstraße wird in dieser Zeit zu einer Sackgasse.

Stadteinwärts gibt es keine Umleitung. Hier bleibt ein Fahrstreifen offen.

In dem Straßenstück lässt KASSELWASSER Kanäle sanieren. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer, die Baustelle bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel