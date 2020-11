Warnstreik der Gewerkschaft Ver.di in Etappen:

Am Samstag voraussichtlich kein ÖPNV auf den KVG-Linien

Auch RegioTrams verkehren nicht in der Kasseler Innenstadt



Kassel, 18. November 2020. Die Gewerkschaft Ver.di hat in den nächsten drei Tagen jeweils unterschiedliche Beschäftigtengruppen der KVG AG zu Warnstreiks aufgerufen.

Am morgigen Donnerstag, 19. November, und am Freitag, 20. November, werden deshalb voraussichtlich Ver.di-Mitglieder in der Verwaltung und den Werkstätten der KVG ihre Arbeit niederlegen. Für Samstag, 21. November, hat die Gewerkschaft einen ganztägigen Warnstreik des Fahrpersonals der KVG angekündigt.

Öffentlicher Nahverkehr ist Teamwork. Werden Werkstätten von Straßenbahnen und Bussen bestreikt, können die Fahrzeuge nicht die Depots verlassen, weil dann zum Beispiel bei einer technischen Störung weder die Reparatur noch das eventuell erforderliche Abschleppen des Busses oder der Bahn gewährleistet werden kann. Um zu verhindern, dass der ÖPNV-Verkehr vor allem im Stadtgebiet Kassel an allen drei Tagen durch zunächst die Arbeitsniederlegungen des Werkstatt- und Veraltungspersonals und dann der Beschäftigten im Fahrdienst fast zum Erliegen kommt, ist es der KVG gelungen, mit Ver.di Notdienstvereinbarungen zu schließen.

Diese ermöglichen, dass in eng umrissenen sicherheits- und betriebsrelevanten Bereichen Beschäftigte der KVG trotzdem arbeiten, sodass am Donnerstag, 20. November, und Freitag, 21. November, voraussichtlich die Busse und Straßenbahnen der KVG regulär fahren werden.

Am Samstag, 21. November, jedoch, werden nach aktuellem Informationsstand die Straßenbahnen und Busse der KVG in den Depots bleiben, weil dann das Fahrpersonal in den Ausstand tritt. Somit entfallen an diesem Tag von Betriebsbeginn bis Betriebsende die Fahrten auf den Linien 1 bis 29.

Die RegioTrams verkehren auf ihren drei Linien am Donnerstag, 19. November, und am Freitag, 20. November, von 6 Uhr bis 20 Uhr nur bis zum Hauptbahnhof Kassel,m ihre Runden durch die Kasseler Innenstadt entfallen in diesem Zeitraum. Vor 6 Uhr und nach 20 Uhr fahren die RegioTrams der Linie RT1 (Kassel – Hofgeismar-Hümme) und RT4 (Kassel – Wolfhagen) an beiden Tagen auch im Stadtgebiet Kassel bis zur Wendeschleife „Holländische Straße“. Die Linie RT5 (Kassel – Melsungen) endet an beiden Tagen grundsätzlich im Hauptbahnhof Kassel. Am Samstag, 21. November, verkehren die RegioTrams der drei Linien nur in der nordhessischen Region. Sie fahren nicht in der Kasseler Innenstadt.

Die (vorwiegend roten) Busse des NVV fahren an allen drei Tagen auch im Stadtgebiet Kassel. Einen Ausgleich für die entfallenden Busse und Straßenbahnen der KVG sowie für die RegioTrams können die NVV-Busse jedoch nicht bieten.

Das NVV-Kundenzentrum der KVG in der Mauerstraße wird voraussichtlich am morgigen Donnerstag, 18. November, sowie am Freitag, 19. November, bestreikt und bleibt somit geschlossen.

Da die Gewerkschaft ihre Streikstrategie nicht vollständig offenlegt, können sich diese Hinweise auch kurzfristig ändern. Die KVG bittet deshalb ihre Fahrgäste, sich über die aktuelle Situation auf dem Laufende zu halten.

An den Haltestellen informiert die KVG über den Warnstreik auf ihren elektronischen Fahrplananzeigern, darüber hinaus über ihre Homepage unter www.kvg.de, und über die Medien. Das NVV-Servicetelefon bleibt unter 0800-939-0800 erreichbar, Informationen bietet darüber hinaus die App NVV Mobil.

Die KVG bedauert die durch den Streikaufruf entstehenden Unannehmlichkeiten und bittet um Verständnis.

Über die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG):

Die KVG ist mit jährlich mehr als 46 Millionen Fahrgästen Nordhessens größter ÖPNV-Dienstleister. Ihre blauen Busse und Straßenbahnen sind auf 16 Bus- und acht Tramlinien in der Stadt Kassel sowie nach Baunatal, Vellmar und durch das Lossetal bis Hessisch Lichtenau unterwegs. Die KVG beschäftigt rund 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter fast 400 im Fahrdienst.

Mit 50 Prozent ist die KVG an der Regionalbahn Kassel GmbH (RBK) beteiligt, die im Jahr gut zwei Millionen Fahrgäste im kombinierten Straßenbahn- und Eisenbahnbetrieb durch das Lossetal bringt. Die RegioTram-Gesellschaft mbH (RTG), die für den Fahrbetrieb auf den drei nordhessischen RegioTram-Zuglinien verantwortlich ist, ist ein weiteres Beteiligungsunternehmen der KVG. Bei der RBK GmbH und der RTG mbH ist die Hessische Landesbahn (HLB) das Eisenbahn-Partnerunternehmen der KVG.

Mehr Informationen über die KVG unter: www.kvg.de

PM: NVV