Kassel-Helleböhn: Ein weiterer Diebstahl eines BMW X 1 beschäftigt derzeit die zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Den Diebstahl des Wagens im Stadtteil Helleböhn hatte der Besitzer am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 14:20 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass dieselben unbekannten Täter, die in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in Bad Wilhelmshöhe einen BMW X 1 sowie einen X 5 gestohlen hatten, auch für den Diebstahl in Helleböhn verantwortlich sind. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Wie der Besitzer des BMW mit dem Kennzeichen KS-SB 132 den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichtete, war sein Auto von einem Anwohnerparkplatz in der Heinrich-Schütz-Allee, nahe der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle, gestohlen worden. Die Polizisten leiteten umgehend eine europaweite Fahndung nach dem schwarzen X 1 ein, die bislang erfolglos verlief. Der BMW ist Baujahr 2013 und hat einen Wert von rund 10.000 Euro. Das Vorgehen der Autodiebe, die offenbar auch in diesem Fall im Schutz der Dunkelheit agierten, ist derzeit noch ungeklärt.

Zeugen, die in der Nacht zum gestrigen Mittwoch verdächtige Personen und Fahrzeuge in Helleböhn beobachtet haben oder den Beamten des K 21/22 Hinweise auf die Täter sowie den Verbleib des gestohlenen BMW geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen