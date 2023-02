Glasfaser in Vellmar Mitte: Ausbau des schnellen Internets geht weiter

Vellmar, 17. Februar 2023. Der Glasfaserausbau in Vellmar geht weiter. Nachdem die schnelle Faser Niedervellmar-Süd im Jahr 2022 erreichte, baut die Städtische Werke Netz + Service (NSG) jetzt Vellmar-Mitte flächendeckend mit Glasfaser aus. Die Vermarktung für das Gebiet erfolgte wie schon die vorbereitenden Arbeiten bereits im vergangenen Jahr. Ab März 2023 startet der Tiefbau. Dabei werden auch alle bereits beauftragten Glasfaserhausanschlüsse hergestellt. Die ersten Anschlüsse werden voraussichtlich im September 2023 in Betrieb gehen. Folgende Straßen liegen im aktuellen Ausbaugebiet:

Adalbert-Stifter-Straße

Frommershäuser Straße 23-65 (ungerade Hausnummern)

Hauffstraße

In der Aue

Mittelring

Parkstraße

Rathausplatz

Reichenberger Straße

Uhlandstraße

Wilhelm-Busch-Straße

Während der Bauphase können die Glasfaserhausanschlüsse im Ausbaugebiet, in Verbindung mit dem Abschluss eines viyonet-Vertrags für 390 Euro beauftragt werden, bei bis zu 15 Metern. Ohne Abschluss eines viyonet-Produkttarifs kostet ein Hausanschluss während der Bauphase 980 Euro. Weitere Informationen über die viyonet-Produkttarife gibt es auf der viyonet-Website www.viyonet.de, per Mail an info@viyonet.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0561 5745-1855.

PM: Städtische Werke Netz + Service