Flic Flac :13. Festival der Artisten in Kassel

Mit Vollgas ins 13. Festival der Artisten in Kassel!

Das Kasseler Publikum ist begeistert!

Flic Flac hat sich wieder große Ziele gesetzt, um ein abwechslungsreiches und beeindruckendes Programm auf die Bühne zu stellen.

In 15 einmaligen Acts – ausgezeichnet mit Preisen und Trophäen vieler Circus Events – werben die Teilnehmer zum 13. Festival in Kassel wieder um die Gunst der Zuschauer, um einen der drei hochdatierten Preise, die zu jedem Festival der Artisten ausgeschrieben werden, zu gewinnen.

Das Body Trapez mit den beiden ungarischen Artistinnen Bettina & Vellai, die nur ihre Körper als Trapez in der Höhe nutzen. Mit dem Duo Naked Lunch, Colm aus Frankreich und Simon aus Finnland betritt ein Comedy Duo die Bühne, die sie vor nackte Tatsachen stellen . Glenn Folco aus Italien setzt den Modesport Tennis mit seiner Tennisschlägerjonglage in ganz neues Licht.

Das Duo Fery aus Ungarn dreht in und auf ihrem Rhönrad ganz schön durch, während Charlie Martin aus Deutschland mit seinen Tricks das Publikum verzaubert.

Mit einer aufwendig gestalteten Handstand-Performance verführt Alona Zhuravel aus Deutschland die Zuschauer . Tyrdumamtov, das Quartett aus Kyrgistan, zeigt allen mal, was mit dem neuen Trendgerät Pole alles noch so möglich ist. Das aber dann direkt an zwei Polestangen. Lea Hinze aus Deutschland ist in den USA bereits mit ihrer Performance am Luftring sehr bekannt. Hula Hoop ist ja gerade auch wieder am kommen. Mit dem Duo Flying Valencus laufen und springen die beiden kolumbianischen Artisten im Todesrad .Und wenn man schon so schön am kreiseln ist, dürfen natürlich die 10 Helldriver aus Kolumbien in ihrem Globe of Speed auch nicht fehlen. Und wo die Maschinen schon mal auf Hochtouren laufen, sind auch wieder die 5 Motorbike FMX-Jumper dabei, die bei ihren Sprüngen quer über die Manege atemberaubende Sprünge zeigen. Mit Aruba, fünf ArtistInnen aus Aruba, präsentieren sich eine ganz neue, einmalige Art der Performance auf der Wippe. Und mit seiner einzigartigen Laser-Performance verführt uns Alexandro Hurtardo aus Spanien in ein visuelles Abenteuer.

(MK) © Fotos: M.Kittner