Das KiezKino-Programm im Film-Shop // Juli 2023

Fr. 21. Juli ab 18 Uhr im Hinterhof des Film-Shops, Erzbergerstr. 12, KS

And soon the darkness…

Randfilm Sommerfest 2023

Eintritt frei!

Mit dem Sommerfest 2023 feiern wir den Höhepunkt eines erfolgreichen Kinojahres und sagen Danke! Bevor wir im September mit dem zehnten Randfilmfest großes Jubiläum feiern und in die neue Saison gehen, heißt es jetzt erstmal: Musik und Kino unter freiem Himmel! Denn damit in diesen heißen Zeiten die Filmliebe nicht zu kurz kommt, erwarten wir euch an der wohligen Schattenkante zwischen Tag und Nacht – im Hinterhof der weltältesten Videothek: Mit Live-Konzert und 16mm-Filmen, sowie Verlosung, VHS-Flohmarkt, bei Kaltgetränken, Snacks und Popcorn!

Das Programm:

Live-Konzert: Marc Euvrie (FR)

Neoklassik / Post-Ambient

Piano & Cello Drone

Marc Euvrie (The Eye of Time) navigiert in seiner Musik durch eine breite Klanglandschaft: Rhythmische Elektronik, neo-klassisches Klavier, Minimal, ausufernde Drones, verträumte Ambient-Tracks und elegante Soundtrack-Scores. Alles verwebt sich zu einem berauschenden Erlebnis und wir denken an Philip Glass, Max Richter, Jóhann Jóhannsson oder Steve Reich. Es erwartet uns ein einzigartiges und zutiefst anrührendes Live-Konzert.



https://www.instagram.com/marceuvrie/

Film-Screening 16 mm :

Vorfilm: Rex Benny – der Blindflug (DE 1993)

Hauptfilm :

And Soon the Darkness

UK 1970 | 87 Min | FSK ab 16 | EF | 16 mm

Von Robert Fuest, mit Pamela Franklin, Michele Dotrice, Sandor Elès, John Nettleton u.a.

Cathy und Jane, zwei britische Krankenschwestern, reisen durch Frankreich. Nachdem Cathy von einem geplanten Rendezvous mit einem Motorradfahrer nicht zurückkehrt und Jane außer einer Kamera und einem Höschen nichts mehr von ihrer Freundin findet, macht sie sich Sorgen. Während Jane sich auf die Suche nach ihrer Freundin macht, versetzt ein Serienmörder die Gegend in Angst und Schrecken. Der in der flirrenden Hitze Südfrankreichs gedrehte Thriller spielt gekonnt mit der – fürs Genre typischen – Erwartungshaltung der Zuschauer und bringt uns Hochspannung im Hochsommer in den Film-Shop-Hinterhof.

Randfilmfest#10:

21. – 24. September in den Bali-Kinos, Film-Shop und Kubatur

mit:

Léonore Boulanger (FR) live, Jorge Espinal (PE) live, Live-Vertonung – Okabre (AT) plays Trans-Cutucu, Lesung, Talk & Filme mit Jörg Buttgereit, Katharina Koch liest „Fleisch ist kein Gemüse“,

Moderation – Johannes & Wiebke Thomsen (Lodderbast, Hannover), Rope Performance by Ann Antidote & Lun Ário, Filme : Mädchen in Uniform (DE 1931), New Religion (JP 2022), Piaffe (DE 2022), The Wicker Man (UK 1973), Eraserhead (US 1977), Rote Ohren fetzen durch Asche (AT 1991), Limbo (HK / CHN 2021), White River (SK 2022), Night Of The Hunter, (US 1955), Fireflash (ITA 1983), Grand Jeté (DE 2022), Final Klub = „La Jetee“ (Chris Marker, FR 1962) wird live improvisiert von Simon Camatta (drums), Javier Alvez-Arenal (guitar), Joshua Weitzel (electronics) und vieles mehr

Das vollständige Programm findet sich ab 1. Juli hier: https://randfilmfest.de

PM : Randfilm e.V. Volker Beller