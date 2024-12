Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Taucht ein in eine zauberhafte Zeitreise am Wochenende des 7. und 8. Dezember 2024, wenn der Tierpark Sababurg zum Schauplatz eines magischen weihnachtlich-mittelalterlichen Festes wird. Das malerische Ambiente wird durch alte Zünfte, Rittersleute, Marketenderinnen, die Klänge von Mittelaltermusik und eine beeindruckende Feuershow zum Leben erweckt. Lasst euch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt verzaubern!

Am Samstag von 10:00 bis 20:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr erwarten euch über 40 Marktstände, die Töpferei, Holzarbeiten und Schmiedekunst anbieten – ideal zum Bewundern und Kaufen. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Von süßen Leckereien bis hin zu deftigen Gaumenfreuden gibt es hier kulinarische Köstlichkeiten aus dem Mittelalter zu entdecken.

Für besondere Unterhaltung sorgt „Circles of Mystery“ mit ihrem „Hulahoop for kids“-Programm. Nach Einbruch der Dunkelheit könnt ihr euch auf eine spektakuläre Feuershow von „Circles of Mystery“ freuen, untermalt von der Livemusik der Band „Unvermeydbar“ auf den Imbissterrassen.

Außerdem zieht ein Stelzen-Lichterengel durch den Markt und verzaubert die Kinder mit seiner majestätischen Erscheinung.

Die musikalische Begleitung übernehmen die beiden großen Mittelalterbands „Tarranis“ und „Unvermeydbar“, die mit Dudelsäcken und kräftigen Paukenschlägen an beiden Tagen für Stimmung sorgen und die Bühne zum Beben bringen!

Kommt vorbei und erlebt ein unvergessliches weihnachtlich-mittelalterliches Fest im Tierpark Sababurg. Durchstreift den winterlichen Tierpark in seiner festlichen Atmosphäre und lasst euch von diesem besonderen Ereignis in eine andere Zeit entführen.

Programm Samstag:

10:30 Uhr Eröffnung des Mittelalterlichen Weihnachtsmarktes mit Ritter Dietrich (Bühne)

11:00 Uhr Stelzen-Lichterengel & Lichterelfe mit “Hulahoop for Kids” (Circles of Mystery)

11:30 Uhr Tarranis (Bühne)

12:30 Uhr Unvermeydbar (Eingangsbereich)

13:00 Uhr Stelzen-Lichterengel & “Hulahoop for Kids” (Circles of Mystery)

13:30 Uhr Tarranis (Bühne)

14:30 Uhr Unvermeydbar (Bühne)

15:30 Uhr Tarranis (Erdmännchen)

16:30 Uhr Stelzen-Lichterengel & “Hulahoop for Kids” (Circles of Mystery)

17:30 Uhr Abendkonzert Unvermeydbar (Bühne)

18:30 Uhr Abendkonzert Tarranis (Bühne)

19:30 Uhr Feuershow “Circles of Mystery” begleitet von Unvermeydbar (Imbissterrassen)

Programm Sonntag

10:30 Uhr Eröffnung des Mittelalterlichen Weihnachtsmarktes mit Ritter Dietrich (Bühne)

10:40 Uhr Unvermeydbar (Bühne)

11:00 Uhr Stelzen-Lichterengel & Lichterelfe mit “Hulahoop for Kids” (Circles of Mystery)

11:30 Uhr Tarranis (Bühne)

12:30 Uhr Unvermeydbar (Eingangsbereich)

13:00 Uhr Stelzen-Lichterengel & “Hulahoop for Kids” (Circles of Mystery)

13:30 Uhr Tarranis (Bühne)

14:30 Uhr Unvermeydbar (Bühne)

15:00 Uhr Stelzen-Lichterengel & “Hulahoop for Kids” (Circles of Mystery)

15:30 Uhr Abendkonzert Tarranis (Bühne)

16:30 Uhr Abendkonzert Unvermeydbar (Bühne)

17:30 Uhr Feuershow “Circles of Mystery” begleitet von Unvermeydbar (Imbissterrassen)

PM: TIERPARKVERWALTUNG SABABURG