Veranstaltungen in der GRIMMWELT | KW 49 + 50

So., 07.12.2025 │ 11:30 Uhr │ Grimms Märchenstunde

»Wintermärchen«

In alter Zeit standen die Spinnräder den Winter über nicht still – ganz im Gegenteil. Kein anderes Handwerk ist so sehr mit Märchen verwoben, wie das Spinnen. Aber wird in jedem Märchen die Fleißige belohnt? Und soll an allen Tagen des Winters gesponnen werden? Gudrun Rathke spinnt den Märchenfaden und erzählt unbekanntere Märchen vom Spinnen und Weben, aber auch »Frau Holle« – schließlich ist sie die Schirmherrin der Spinnerinnen.

Lassen Sie sich einspinnen von feinster Erzählkunst.

10 € | erm. 7 € | inkl. Eintritt

Kinder <6 Jahre frei

Tickets sind an der Kasse der GRIMMWELT erhältlich.

05 61.5 98 61 90 | kasse(a)grimmwelt.de

So., 07.12.2025 │ 13:00 – 14:30 Uhr │ Adventsprogramm │ offener Workshop

»Pop-Up-Weihnachtskarten selbst gestalten«

Passend zur Jahreszeit könnt ihr eine 3D-Pop-Up-Karte selbst gestalten. Das Märchen »Schneewittchen« bildet die Grundlage für deine kreativ selbstgestaltete Weihnachtskarte. Ohne Voranmeldung – kommt vorbei und macht mit!

»Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rothe im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich »hätt‘ ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen.« Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und ward darum das Sneewittchen (Schneeweißchen) genannt. …«

Ab 8 Jahren

Teilnahme kostenlos und ohne Anmeldung.

FÜHRUNGEN

Sa., 06.12.2025 │ 15:00 Uhr │ Sonderausstellung

Sa., 13.12.2025 │ 15:00 Uhr │ Sonderausstellung

»ICH, DAS TIER«

Die Überblicksführung durch die Sonderausstellung nimmt Sie mit in die Welt des Comics und der Tiere im Comic – vom bösen Wolf bis Donald Duck. Der Rundgang bietet Gelegenheit, den Aspekten im Medium des Comics nachzugehen, populären Comic-Helden zu begegnen und gleichzeitig den Comic als Kunstform zu erkunden, das Handwerk anhand von Originalzeichnungen zu würdigen und die Entstehung anhand von Skizzen nachzuvollziehen.

So., 07.12.2025 │ 15:00 Uhr │ Dauerausstellung

So., 14.12.2025 │ 15:00 Uhr │ Dauerausstellung

»Die GRIMMWELT von A-Z«

Diese Überblicksführung durch die Dauerausstellung nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Leben und Werk der Brüder Grimm. Begegnen Sie dem Wolf in Rotkäppchens Hütte, bewundern Sie die Originale der »Kinder- und Hausmärchen« – ein UNESCO-Weltdokumentenerbe – und erfahren Sie mehr zum »Deutschen Wörterbuch«

Je Führung/Person: 5 € | erm. 3 € | zzgl. Eintritt

Tickets sind an der Kasse der GRIMMWELT erhältlich.

05 61.5 98 61 90 | kasse(a)grimmwelt.de

PM: GRIMMWELT Kassel gGmbH