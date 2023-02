Yvonne Catterfeld in der Stiftsruine – Konzert am 17. August 2023

Yvonne Catterfeld kommt jetzt endlich mit ihrer Band in die Stiftsruine – Konzert am 17. August 2023

Sie ist ein wahres Multitalent und seit 2003 fester Bestandteil der deutschen Medien- und Musiklandschaft: Ob als Schauspielerin, Coach bei „The Voice of Germany“, Sängerin oder Songwriterin, Yvonne Catterfeld begeistert mit ihrem Facettenreichtum, gepaart mit ihrer sympathischen und positiven Art ein großes Publikum und ist trotz des großen Erfolges immer nahbar und bodenständig geblieben.

Nun gastiert sie endlich in Bad Hersfeld. Sie kommt mit ihrem aktuellen Programm am 17. August (20:00 Uhr) in die Stiftsruine.

Intendant Joern Hinkel freut sich darüber, dass die Künstlerin für das Rahmenprogramm der Bad Hersfelder Festspiele gewonnen werden konnte: „Dass Schauspielerinnen und Schauspieler bei den Festspielen als Musiker auftreten, hat ja inzwischen eine gewisse Tradition. Ich freue mich riesig, dass Yvonne Catterfeld mit ihrer Band zu den Bad Hersfelder Festspielen kommt. Ihre Leidenschaft, Geschichten zu erzählen und das Publikum mitzureißen, überträgt sich auch in ihren Konzerten.“

Mit ihrem mittlerweile achten Studioalbum, das im Dezember 2021 erschien, schlägt Yvonne Catterfeld ein neues musikalisches Kapitel auf: Auf dem Album „Change“, singt sie erstmals komplett auf Englisch und hat an jedem der Lieder mitgeschrieben, manche stammen sogar gänzlich aus ihrer Feder. „Change“ ist ein Album voller mitreißender Melodien mit internationalem Sound zwischen Gospel, R&B und Soul.

Yvonne Catterfeld war in „The Voice of Germany“ zu sehen und spielte viele interessante Fernseh- und Kinorollen in deutschen und internationalen Produktionen. Seit 2016 ist sie als Kriminalhauptkommissarin Viola Delbrück in der Fernsehserie „Wolfsland“ zu sehen. Götz Schubert ist in der Krimireihe ihr Ermittlungspartner „Butsch“ Schulz.

Sie hat zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten, darunter der Deutsche Fernsehpreis, Bambi, Echo und die Goldene Stimmgabel.

Tickets und Informationen:

Karten ab sofort online, vor Ort in Bad Hersfeld und in allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Foto: Adam von Mack

(MK)