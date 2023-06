„Innovativer Hacker- und Mitmach-Space: Smart City Kassel sensibilisiert für Umwelt- und Klimafragen“

Die Sensibilisierung für Umwelt- und Klimafragen ist von entscheidender Bedeutung, und Smart City Kassel hat eine innovative Möglichkeit gefunden, die Öffentlichkeit einzubeziehen. Durch die Veranstaltung eines Hacker- und Mitmach-Spaces im Rahmen des bundesweiten Digitaltags konnten Besucher:innen jeden Alters die Welt der Klima- und Umweltsensorik erkunden.

Gemeinsam mit den gemeinnützigen Bildungspartnern Futurespace und PIKSL Labor wurde der Servicepoint der Stadt Kassel in der GALERIA Kaufhof in einen Hackerspace verwandelt.

Die Besucher:innen hatten die Gelegenheit, Klimasensorik-Bausätze auszuprobieren, selbst zu bauen und das Programmieren zu erlernen. An verschiedenen Infopoints gab es die Möglichkeit, die verschiedenen Klimasensoren spielerisch zu erkunden. Darüber hinaus wurden die Daten, die seit Ende März durch das AUREA Sensorik-Reallabor am Audedamm und Auebad generiert wurden, analysiert und visualisiert. Diese Daten umfassten Informationen über das Verkehrsaufkommen am Auedamm, die Bodenfeuchtigkeit der Alleenbäume, UV-Strahlung, den Wasserstand der Fulda sowie die Luftqualität im und außerhalb des Auebads.

Nicht nur in diesen spezifischen Bereichen, sondern auch in anderen Teilen der Stadt waren Bürger:innen bereits aktiv und betrieben ihre eigenen Klima-Messstationen. Diese Stationen messen nicht nur Temperatur und Luftdruck, sondern auch Feinstaub, Lärm und Lichtbelastung in verschiedenen Stadtteilen. Das Hauptziel besteht darin, mehrfach belastete Quartiere zu identifizieren und Lösungen zu entwickeln, um diese Belastungen zu reduzieren.

Die Veranstaltung wurde im Rahmen der „Citizen Science“ durchgeführt, bei der alle Interessierten eingeladen waren, teilzunehmen. Im Futurespace in der Wilhelmsstraße und im inklusiven PIKSL Labor Kassel am Königstor konnten Bürger:innen kostenlos an Angeboten teilnehmen oder spontan die verschiedenen Aspekte erkunden.Im AUREA am Auebad steht sogar KP Haupt als Augmented Reality Avatar rund um die Uhr an den Sensoren für eine Einführung auf dem eigenen Smartphone zur Verfügung.

Das Klima ist zweifellos ein wichtiges Thema, das sowohl global als auch regional angegangen werden muss. Angesichts der Tatsache, dass wir nur diesen einen Planeten haben, sollten wir verantwortungsvoll mit ihm umgehen. Die Initiative von Smart City Kassel und ihren Partnern zeigt, wie Bürger:innen aktiv in den Umwelt- und Klimaschutz einbezogen werden können, um gemeinsam Lösungen zu finden und eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

© Text: H.Jacob/André Boeing Bilder: © H.Jacob/André Boeing

Weitere Informationen:

https://www.kassel.de/einrichtungen/aurea/index.php

https://ksnet.futurespace.org/

