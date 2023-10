Der Teufel mit den drei goldenen Haaren

Stefan Becker vom Spielraum-Theater Kassel spielt das bekannte Grimm’sche Märchen in einer Bearbeitung von F. K. Waechter und nimmt dabei über 30 Rollen ein. Gespielt wird die Geschichte um einen mutigen und naiven Knecht, der sich weder um König, Kirche noch Teufel schert, auf oder um einen einsamen Stuhl auf der Bühne. Hier das Gute, die Naivität und Geradlinigkeit und dort das Böse, Hintertriebene, Gewalttätige. Und mittendrin die Liebe. Und natürlich ist das Schöne am Märchen das gut ausgehende Ende: Das Gute siegt und die Liebe gewinnt. Vorgetragen in einer kräftigen, sinnlichen Sprache voller Überraschungen und komischer Wendungen. Eine Geschichte in Form eines rasanten Theaterstücks für Kinder ab 9 Jahren und Erwachsene.

10 € | erm. 7 € | < 6 Jahre frei

Tickets erhältlich an der Kasse der GRIMMWELT:

+49 561 598619-0 | kasse(a)grimmwelt.de

FÜHRUNGEN IN DER GRIMMWELT

Lassen Sie sich in das Universum Grimm entführen und entdecken Sie die Welt der Märchen sowie der Sprache und erfahren Sie Wissenswertes auf unterhaltsame Weise!

Sa., 28.10.2023 │ 04.11. 2023 │ 15:00 Uhr │ Führung

So., 29.10.2023 │ 05.11.2023 │ 15:00 Uhr │ Führung

»Die GRIMMWELT von A-Z«

Diese Überblicksführung durch die Dauerausstellung nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Leben und Werk der Brüder Grimm. Begegnen Sie dem Wolf in Rotkäppchens Hütte, bewundern Sie die Originale der »Kinder- und Hausmärchen« – ein UNESCO-Weltdokumentenerbe – und erfahren Sie mehr zum »Deutschen Wörterbuch«.

Sa., 28.10.2023 │ 04.11.2023 │ 16:00 Uhr │ Führung Sonderausstellung

So., 29.10.2023 │ 05.11.2023 │ 16:00 Uhr │ Führung Sonderausstellung

»AKTE RUMPELSTILZCHEN«

Rollen Sie bei dieser Überblicksführung die Akte Rumpelstilzchen wieder auf! Denn zu Recht stellt sich hier die Frage: Wer ist am Ende eigentlich der oder sogar die Böse? Hinterfragen Sie typische Rollenbilder in bekannten Märchen wie dem »Tapferen Schneiderlein«, die ganz viel mit unserem Gerechtigkeitsempfinden zu tun haben. Auch die Brüder Grimm haben sich mit dem Recht befasst und mit ihren »Deutschen Rechtsalterthümern« ein Grundlagenwerk geschaffen. Woher stammen bekannte Sprichwörter wie »den Stab brechen« und welche versteckten Bedeutungen verbergen sich hinter Schuhen oder Schlüsseln? Folgen Sie in dieser Überblicksführung durch die Sonderausstellung den Spuren der studierten Juristen Jacob und Wilhelm Grimm. Erfahren Sie mehr über ihre vielfältigen Anknüpfungspunkte mit den Themen Recht und Gesetz – ob als Kritiker absolutistischer Ideale oder zwei der »Göttinger Sieben«.

Je Führung/Person: 5 € | erm. 3 € | zzgl. Eintritt

Tickets sind an der Kasse der GRIMMWELT erhältlich.

PM: GRIMMWELT Kassel gGmbH