Schöner Conceptstore Kassel lädt zu exklusiven Beauty Days ein

Unter dem Motto „Inner Peace is the New Success“ lädt der Conceptstore Schöner in Kassel am 20. und 21. September 2024 zu zwei besonderen Beauty Days ein. Erleben Sie eine entspannte und inspirierende Atmosphäre, die Körper, Geist und Seele gleichermaßen anspricht.

An diesen beiden Tagen verwandelt sich der Store in einen kleinen Beauty-Tempel und bietet ein vielseitiges Programm.

Highlights der Beauty Days:

Gua Sha Workshop : Lernen Sie die Welt des klassischen Gua Sha Steins und EMS Lichtfrequenzgeräts kennen. Diese Tools nutzen die natürliche Kraft für Ihre strahlende Schönheit.

Wann : 20.09.2024, 18:30 – 20:00 Uhr

Reservierung erforderlich, um Ihren Platz zu sichern. 21. September:

Wann?

20. September 2024 : 18:30-20:00 Uhr

: 21. September 2024: 11:00 – 18:00 Uhr (ohne Anmeldung – „First Come, First Served“)

Adresse: Neue Fahrt 15, Kassel

Website: www.schoener.store