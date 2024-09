Tipps für den Herbst: Tee im Schrank ist immer gut

Noch hat das Wetter in Nordhessen einen eher sommerlichen Touch. Nach den Langzeitprognosen des DWD wird es rund um Kassel, Bad Hersfeld und Eschwege im Jahr 2024 einen schönen Altweibersommer geben. Das trifft zumindest für die Tageshöchsttemperaturen zu. Die Temperaturen am Abend, in der Nacht sowie in den frühen Morgenstunden kommen jedoch kaum noch in den zweitstelligen Bereich. Deshalb steht die Frage im Raum, wie man durch die nächsten Tage kommt, ohne die Heizung einzuschalten oder sich eine Erkältung einzuhandeln.

Mit dem Herbst startet die Teesaison

Dickere Kleidung (möglichst im Zwiebellook) ist eine der Möglichkeiten, den niedriger werdenden Temperaturen zu begegnen. Doch auch eine Umstellung der Art der Getränke ist sehr hilfreich. Statt der abendlichen Limonade, dem Mineralwasser oder dem „kühlen Blonden“ ist an kühlen Abenden eine Tasse Tee die wesentlich bessere Idee. Dabei ist schwarzer Tee in Deutschland sehr beliebt. Nach Angaben der Plattform Statista lag der Verbrauch pro Kopf und Jahr zuletzt bei rund 28 Litern. Diese Beliebtheit bei den Teesorten wird nur getoppt von Früchtetee und Kräutertee, die es zusammengenommen auf einen Jahresverbrauch von 41 Litern pro Kopf bringen. Hier ist allerdings zu beachten, dass Kinder in der Regel ausschließlich Früchte- oder Kräutertee trinken. Bei einer altersabhängigen Differenzierung würde der Verbrauch bei Erwachsenen niedriger liegen.

Schwarzer Tee ist ein guter und gesunder Ersatz für Kaffee

Einer der wichtigsten Gründe für die Beliebtheit von Schwarztee ist die Tatsache, dass er Koffein enthält. Der Gehalt in den Teeblättern ist sogar höher als in Kaffeebohnen. Doch Unterschiede bei der Zubereitung führen dazu, dass sich das Verhältnis beim fertigen Heißgetränk umkehrt. Wer verschiedene Sorten von Bio Schwarztee genießen möchte, sollte außerdem wissen, dass andere Inhaltsstoffe im schwarzen Tee dazu führen, dass das Koffein vom Körper im Vergleich zum Kaffee langsamer aufgenommen wird. Wie umfangreich die anregende Wirkung von Schwarztee ausfällt, hängt außerdem von der Brühzeit ab. Nach einer kurzen Brühzeit ist der schwarze Tee anregender als nach einer längeren Brühzeit (mehr als 5 Minuten). Der Grund dafür ist, dass bei einer längeren Brühzeit mehr Gerbstoffe gelöst werden, mit denen das Koffein eine Bindung eingeht. Gesundheitsförderlich sind außerdem weitere Inhaltsstoffe von Bio-Schwarztee. Dazu gehören beispielsweise verschiedene Spurenelemente, auf deren regelmäßige Zuführung der menschliche Körper dringend angewiesen ist.

Die Vielfalt der Sorten trägt zur Entscheidung für Schwarztee bei

Schwarztee ist nicht gleich Schwarztee. Der Geschmack unterscheidet sich von Sorte zu Sorte für einem empfindlichen Gaumen teils sehr deutlich. Zudem gibt es unzählige Sorten, bei denen dem Schwarztee Früchte oder Gewürze zugemischt werden. In der Winterzeit sind beispielsweise Mischungen mit Orange und Zimt sehr beliebt. Auch Mischungen mit Zitrone, Kurkuma oder Vanille erfreuen sich bei Teefreunden großer Beliebtheit. Diese Zusätze erweitern die geschmacklichen Unterschiede, die sich allein schon bei den Teeblättern durch die Boden- und Witterungsbedingungen in den verschiedenen Anbaugebieten ergeben. Zusätzliche Abwandlungen im Geschmack resultieren aus den Gewohnheiten der Teetrinker. Viele Menschen trinken Schwarztee ähnlich wie Kaffee mit Milch und Zucker. Beim Süßen des Tees sind die wichtigsten Vorlieben Rohrzucker, Kandiszucker und Honig. Dabei ist Honig die beste Wahl, weil er aufgrund seiner Inhaltsstoffe als das gesundheitsförderlichste Süßungsmittel dieser Auswahl gilt.