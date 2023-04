Die Ausstellung „Hanns Anker (1873-1950) – Märchen im Jugendstil“ ist im Brüder Grimm-Zentrum zu sehen.

Hanns Anker (1873–1950) war ein deutscher Künstler und Gebrauchsgraphiker, der für seine Märchenillustrationen im Jugendstil bekannt war. Er wurde 1873 in Berlin geboren und studierte dort zunächst an der Kunstgewerbeschule sowie an der Akademie der Künste. Seine Ausbildung setzte er in Paris fort. Er wirkte in der Folge als freischaffender Künstler und Gebrauchsgraphiker in Berlin, Bad Harzburg und München.

Seine Märchenillustrationen sind besonders eindrucksvoll und bekannt. Im Scholz-Verlag zu Mainz sowie im Molling-Verlag zu Hannover kamen herausragende querformatige Märchenbücher heraus, für die Hanns Anker besonders eindrucksvolle Bilder schuf. Der Künstler illustrierte zahlreiche Märchen wie „Aschenputtel“, „Dornröschen“, „Frau Holle“ und „Rotkäppchen“. Hanns Anker verstarb 1950 in Hannover. Sein Erbe, seine wunderschönen Illustrationen und Geschichten, lebt jedoch weiter und inspiriert auch heute noch junge und alte Leserinnen und Leser.

Eine umfassende Präsentation von Märchenillustrationen von Hanns Anker wird im Brüder-Grimm-Zentrum gezeigt. Die Ausstellung “Hanns Anker (1873–1950) – Märchen im Jugendstil” läuft (bis 26. Mai 2023 im Brüder Grimm-Zentrum am Brüder Grimm-Platz 4, 34117 Kassel) ist von Dienstag bis Freitag geöffnet von 10 bis 14 Uhr. Nach vorheriger Anmeldung (Tel.: 0561-103235 oder Mail: grimm.museum(a)gmail.com ist der Besuch auch zu weiteren Zeiten, ggf. auch am Abend, an den Wochenenden und an den Feiertagen möglich.

Neben der Ausstellung im Brüder-Grimm-Zentrum gibt es auch eine weitere Ausstellung, die Ankers Arbeit in Verbindung mit kurdischen Märchen und moderner Kunst zeigt. „HABU NABU“ von Arya Atti in der Violett Kunstgalerie. Es ist eine Hommage an Ankers künstlerische Leistungen und seinen Einfluss auf die Kunstwelt.

Ausstellung HABU NABU bis 01.05.23 Geöffnet: Di-Sa 14:00 – 18:00 Königsgalerie Kassel Eingang Neue Fahrt

