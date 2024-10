Vernissage zur Ausstellung von Zaki al Maboren im Rathaus Lohfelden

Am 23. Oktober 2024 fand die Eröffnung der Ausstellung „Regenbogenfelder: Man sieht nur mit dem Herzen gut“ des international anerkannten Künstlers Zaki al Maboren im Rathaus Lohfelden statt. Um 19:30 Uhr begrüßte Bürgermeister Uwe Jäger die zahlreichen Gäste und hob die Bedeutung solcher kultureller Veranstaltungen für die Gemeinde hervor. Al Maborens Werk, so Jäger, biete einen beeindruckenden Einblick in die Verbindung traditioneller Themen mit modernen Ausdrucksformen und bringe globale Botschaften in einen lokalen Kontext.

Die Eröffnungsrede hielt Sonja Rossettini, die auf die zentralen Themen von Al Maborens Kunst einging. Sie erläuterte, wie die Werke in der Ausstellung zu einem inneren Sehen und Fühlen anregen und der Titel „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ die Bedeutung dieses Konzepts aufgreift. Die Ausstellung „Regenbogenfelder“ verbindet farbenfrohe Darstellungen und tief verwurzelte kulturelle Einflüsse, um universelle Werte wie Frieden und Verständigung zu betonen.

Zaki al Maboren, dessen Wurzeln im Nahen Osten liegen, ist bekannt für seine ausdrucksstarken Werke, die traditionelle Motive und moderne Techniken vereinen. Die Besucher haben nun bis zum 29. November 2024 die Gelegenheit, seine Arbeiten während der Öffnungszeiten des Rathauses zu betrachten und sich mit den darin behandelten Themen auseinanderzusetzen.

Link: https://maboren.net/

Öffnungszeiten

Montag 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr

Dienstag 08:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr

Donnerstag 08:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr

Freitag 08:30 – 12:00 Uhr

