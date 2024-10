VfL Kassel lädt ein: Leistungsvergleich der U14-Fußballmannschaften

4 Teams, 12 Spiele im Turniermodus

Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2011 und jünger

Zu Gast sind Traditionsvereine mit vielen jungen Talenten

Kassel, 24. Oktober 2024 – Der VfL Kassel freut sich, am kommenden Sonntag, den 27. Oktober 2024, ein hochkarätiges U14-Turnier zur Förderung des Fußballnachwuchses auszurichten. Zum Leistungsvergleich treten vier talentierte Teams aus Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an: der VfL Kassel, 1. SC Göttingen 05, SG Barockstadt Fulda und SC Verl 1924.

Das Turnier wird ab 15:00 Uhr ausgetragen, die 12 Spiele dauern je 20 Minuten. Zuschauer sind herzlich eingeladen, die jungen Talente lautstark zu unterstützen und spannende Fußballbegegnungen auf hohem Niveau zu erleben.

„Wir freuen uns, Mannschaften aus so renommierten Vereinen bei uns begrüßen zu dürfen. Dieses Turnier ist eine großartige Möglichkeit für unsere Nachwuchsspieler, sich mit starken Teams zu messen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln“, sagt Vereinsvorstand und Trainer der C-Jugend Peter Busse.

Der Eintritt ist frei, und für das leibliche Wohl wird mit Snacks und Getränken gesorgt.

Details zum Turnier:

Datum: Sonntag, 27. Oktober 2024

Ort: Kunstrasenplatz, Schulstraße, 34131 Kassel

Teilnehmende Mannschaften: VfL Kassel, 1. SC Göttingen 05, SG Barockstadt Fulda, SC Verl 1924 e.V.

Beginn: 15:00 Uhr

PM: VFL Kassel