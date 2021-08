Wetter, Wandel und Preisverleihung

Für Beschilderung und nahe Parkmöglichkeiten ist gesorgt. Bitte aktuelle Corona-Infos auf der Website beachten!

Das sich wandelnde Wetter gehört zur Ausstellung dazu und läßt die Kunst in immer wieder anderem Licht erscheinen. Noch bis zum 29.8.21 dauert das Windkunstfestival in beeindruckenden Landschaften in Hofgeismar und Liebenau. 45 Installationen, Windobjekte und Videos werden gezeigt. Veränderung, Klimawandel, Windklänge, Wortbilder können genauso entdeckt werden wie fragile Gestalten und kantige Luftschiffe.

Die Ausstellungsorte am Kramberg bei Hofgeismar und an der Diemelbrücke bei Liebenau-Ostheim sind gut beschildert und Tag und Nacht geöffnet. Weitblicke und Flußplätschern begleiten die Entdeckungsreise zur Kunst. Auch eine Wanderroute von 6 Kilometern zwischen Ostheim und dem Kramberg wird online beschrieben.

Am Samstag, den 28.8.21 bietet Kuratorin Reta Reinl eine Führung an beiden Ausstellungsorten an. Teilnehmer an der ca. 4 stündigen kostenpflichtigen Führung sollten sich vorher unter mail@bewegter-wind.de anmelden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Diemelbrücke bei Liebenau-Ostheim und um ca. 15.30 Uhr am Parkplatz am Kramberg bei Hofgeismar.

Am Sonntag, den 29.8.2021 um 17 Uhr an der Diemelbrücke bei Ostheim werden die Preisträgerinnen und Preisträger des Kunstwettbewerbs bekannt gegeben. Einen ganzen Tag war die Preisjury mit Ines Braun, Kerstin Fröhlich und Julja Schneider unterwegs um aus der Vielfalt der Ideen eine Auswahl für die Preisgelder von insgesamt 7.000 € zu treffen. Es ging um Kriterien wie Idee, Umsetzung, Authentizität und um den spielerischen Umgang mit dem Thema change?!. Nicht nur die Künstler sind gespannt, wer die Preise bekommt. Lebendige Diskussionen waren zu hören. Was kann Kunst, was soll Kunst? Ermöglichen Wind- und Landschaftssituationen einen neuen, offeneren Zugang? Veränderung beginnt im Kopf.

Weitere Informationen zu den Künstler*innen und den Ausstellungsorten sind online zu finden.

Ein Flyer mit Angaben zu allen Künstlern kann dort heruntergeladen werden und ist an den Eingängen der Ausstellungsorte zu bekommen.

