Löwen reichen Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga Südwest ein

Der Fußball pausiert aufgrund der Coronakrise auf unbestimmte Zeit, dennoch treibt der KSV Hessen Kassel seine Zukunftsplanungen voran. Kurz vor Ostern wurden die Lizenzunterlagen für die Bewerbung zum Zulassungsverfahren in der Regionalliga Südwest für die kommende Spielzeit eingereicht.

„Obwohl derzeit vieles im Unklaren ist, was die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und die Fortsetzung der Saison angeht, führen wir unsere Planungen weiter fort“, kommentiert KSV-Vorstand Jens Rose die Einreichung der Lizenzunterlagen.

Ein erfolgreich absolviertes Lizenzierungsverfahren bei der Regionalliga Südwest GmbH ist eine wichtige Voraussetzung, um am Spielbetrieb der viertklassigen Regionalliga Südwest teilnehmen zu können. Wichtigste Voraussetzung ist die sportliche Qualifikation durch Erreichen von Platz 1, der zum direkten Aufstieg berechtigt, oder von Platz 2, der zur Aufstiegsrunde qualifiziert. Hierbei treffen die jeweils Zweitplatzierten aus Hessen, Rheinland-Pfalz/Saarland und Baden-Württemberg aufeinander. Der Sieger der Aufstiegsrunde steigt in die Regionalliga auf.

„Unser Ziel ist der Aufstieg in die Regionalliga. Wann die Serie fortgesetzt wird, ist dabei für uns weniger erheblich. Klar ist, am liebsten so schnell wie möglich. Sobald es die Behörden wieder erlauben, sind wir für die Fortführung der Saison. Ein Szenario könnte dabei sein, dass die Saison über den Sommer fortgesetzt wird. Die kommende Spielzeit könnte im Herbst mit einer verkürzten Sommer- und Winterpause folgen und entsprechend so allmählich eine Rückkehr zur Normalität eingeleitet werden – vorausgesetzt natürlich, dass die weitere Entwicklung der Ausbreitung und Eindämmung des Coronavirus dies auch zulässt und die Behörden es erlauben“, sagt Jens Rose.

Auch in der fußballfreien Zeit besteht für Fans des KSV Hessen Kassel die Möglichkeit, den Verein zu unterstützen: Mit dem Erwerb durch virtuelle Solidaritätstickets oder einer Vereinsmitgliedschaft kann die Verbundenheit zum Verein gezeigt werden. Solidaritätstickets gibt es unter: https://tickets.ksv-hessen.de/C/loewenticket.

