MT Melsungen kommt zu spät auf Touren – 27:28-Niederlage beim Bergischen HC

Im ersten Pflichtspiel nach der WM-bedingten Ligapause kassierte die MT Melsungen eine 27:28 (10:13)-Auswärtsniederlage gegen den Bergischen HC. Schon der Rückstand zur Halbzeitpause ließ nichts Gutes erahnen. Nur zweimal lagen die Nordhessen in diesem Spiel vorn, das beim Auftakttreffer zum 0:1 durch Elvar Örn Jonsson und beim 8:9 durch Agustin Casado in der 24. Minute. Ansonsten gaben die Hausherren den Ton an und retteten sich trotz Nervenflatterns in der Crunchtime knapp über die Ziellinie. Zuvor hatten Häfner & Co. noch einmal alles versucht, doch der beeindruckende 4:0-Lauf zwischen der 54. und 58. Minute zum 27:26-Anschluss kam zu spät. Beste Torschützen vor 2.768 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Wuppertaler Uni-Halle waren Lukas Stutzke (8) und Frederik Ladefoged (7) für den BHC und Kai Häfner und Elvar Örn Jonsson (beide jeweils 5) für die MT. Das nächste Spiel für das Parrondo-Team steigt am Donnerstag in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen den wiedererstarkten SC DHfK Leipzig.

Die MT Melsungen war gewarnt. Denn schon im Hinspiel im Dezember in Kassel hatte der Bergische HC mit dem Unentschieden gezeigt, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Das klar verlorene Vorbereitungsspiel vor gut einer Woche gegen Ligaschlusslicht ASV Hamm war ein weitere Warnschuss für die Nordhessen. Und tatsächlich taten sich die Schützlinge von Roberto Garcia Parrondo auch am Sonntag in Wuppertal von Anfang an sehr schwer.

Bergischer HC – MT Melsungen 28:27 (13:10)

Das nächste Spiel:

Do., 16.02.23, 19:05 Uhr, MT Melsungen – SC DHfK Leipzig, Rothenbach-Halle Kassel

(MK)