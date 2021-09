MT-Team freut sich auf Fans in Kassel: Teamvorstellung und Test gegen GWD Minden

Die MT Melsungen setzt ihre Testspielserie fort. Nach dem klaren Sieg am vergangenen Freitag gegen ihren letztjährigen Erstligakonkurrenten HSC Coburg stellen sich Nordhessen in dieser Woche gleich zwei aktuellen Rivalen aus der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga: Am Donnerstag geht es zum SC DHfK Leipzig, am Freitag, 3. September, kommt GWD Minden nach Kassel. Die MT stellt in der Rothenbach-Halle ab 17:30 Uhr ihr Team vor und um 19:00 Uhr ertönt der Anpfiff gegen die Ostwestfalen. Dazu freuen sich die Rotweißen – gemäß der 3-G-Regelung – auf bis zu 1.000 Zuschauer*innen.

Rund 500 Fans waren am Freitag trotz anhaltendem Regen in den Melsunger Schlossgarten gekommen, um das Team kennenzulernen, mit dem die MT Melsungen in die Saison 2021/22 in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga startet. Völlig wetterunabhängig hingegen ist die Mannschaftsvorstellung am 3. September in Kassel. Die findet nämlich von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr in der Rothenbach-Halle statt, wo ab 19:00 Uhr das letzte offizielle Vorbereitungsspiel gegen GWD Minden angepfiffen wird. Zu dieser Veranstaltung dürfen bis zu 1000 der insgesamt 4.300 Plätze belegt werden. Dabei gilt für die Besucher*innen die 3-G-Regelung (Geimpft–Genesen-Getestet). Die Tickets kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) und sind ausschließlich online unter www.mt-melsungen.de/tickets erhältlich.

Aufgrund der Begrenzung auf 1000 Zuschauer*innen und der dadurch ermöglichten Einhaltung der Abstände untereinander darf zu diesem Spiel die 3-G-Regel angewendet werden. Das heißt, Zutritt hat, wer entweder eine vollständige Schutzimpfung gegen die Covid19-Erkrankung nachweist, von Covid19 genesen ist oder einen Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, vorlegt. Die Melsunger Rosen-Apotheke hat dazu an der Rothenbach-Halle eigens eine Teststation eingerichtet.

Letzte Feinabstimmung vor dem Saisonstart

Sportlich geht es im Testspiel gegen GWD Minden um die letzte Feinabstimmung vor dem nur fünf Tage später stattfindenden Saisonstart beim TBV Lemgo Lippe. Der Rückblick auf die beiden Punktspiele gegen Minden in der letzten Saison lässt erahnen, dass die Ostwestfalen am Freitag der MT einiges abverlangen werden. In beiden Spielen trennten sich beide Kontrahenten unentschieden. Gudmundur Gudmundsson hofft, bis auf den noch rekonvaleszenten Neuzugang André Gomes (Sehnenreizung im Fuß) den kompletten Kader aufbieten zu können.

Bereits vor dem Anwurf dürfen sich die Fans auf die Vorstellung der Mannschaft freuen: Von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr präsentiert sich das 15-köpfige Bundesligateam sowie die im erweiterten Aufgebot stehenden Nachwuchsspieler. Dabei werden nicht nur die drei Neuzugänge André Gomes, Elvar Örn Jonsson und Alexander Petersson in Kurzinterviews zu Wort kommen, sondern auch der neue Mannschaftskapitän Kai Häfner und natürlich Chefcoach Gudmundur Gudmundsson.

Am Fanshop in der Halle sind die neuen MT-Trikots erhältlich, die diesmal als charmante Reverenz an den Stammsitz und den Spielort mit den Stadtplänen von Melsungen und Kassel verziert sind. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Fanclub ”Die Bartenwetzer” freut sich über Spenden zugunsten der Hochwasseropfer der rheinland-pfälzischen Gemeinde Schuld.

Tickets: www.mt-melsungen.de/tickets, Vorverkaufsstart: Di., 31.08.2021, 10:00 Uhr.

Schnelltests/Zuschauereinlass: Ab 16:30 Uhr: Antigen-Schnelltests durch die Melsunger Rosen-Apotheke. Ab 17:00 Uhr Halleneinlass. Abendkasse nur, sofern noch Tickets verfügbar sind.

Beim Einlass bitte vorzeigen: Personalausweis, Eventim-Checkin- App, Impfausweis oder App (z.B. CovPass oder Corona Warn App) mit bestätigtem vollständigen Impfschutz gegen Covid19 oder eine ärztliche Bescheinigung einer überstandenen Covid19-Erkrankung oder ein aktueller Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden. (Teststation direkt an der Halle). Auf dem gesamten Gelände und in der Halle ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes obligatorisch.

Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner