Smart Waste“: Junges Kreativteam entwickelt innovatives Umwelt-Spiel

In der zweiten Herbstferienwoche kamen dreizehn Nachwuchs-Gamedesigner im Alter von 8 bis 14 Jahren im „Future Space“ zusammen, um ein interaktives Tisch- und Kartenspiel rund um das Thema „Smart Waste“ zu entwickeln. Ihr Ziel: neue Wege für den cleveren Umgang mit Müll in der Stadt zu erforschen und kreative Ansätze für Recycling und Kreislaufwirtschaft spielerisch umzusetzen.

Gefördert durch „Smart Kassel“ und die Initiative „Meet and Code“ fand die kostenfreie Workshop-Woche im Rahmen der europaweiten „Codeweek“ statt, die junge Menschen für technologische und kreative Kompetenzen begeistern soll. Unter Anleitung von Teamleiter Till MacCormac lernten die Teilnehmer Grundlagen des Gamedesigns, die grafische Gestaltung von Spielkarten in Canva sowie den Einsatz von 3D-Design mit Meshy. Auch die handwerkliche Komponente kam nicht zu kurz: Die jungen Designer modellierten und druckten eigene Spielfiguren im 3D-Druckverfahren.

Neben der Gestaltung und dem Testen des Spiels mit eigens entwickelten Regeln und Punktesystemen arbeiteten die Teilnehmer aktiv mit verschiedenen Abfallmaterialien. Aus echtem Müll entstanden fantasievolle Spielflächen und bunte Müllmonster, die als kreative Charaktere im Spiel eingebaut wurden. So erhielten die jungen Designer nicht nur praktische Einblicke in die Produktion, sondern auch in den Wert und die Vielfalt von Recycling und Abfallverwertung.

Das Ergebnis der Workshop-Woche ist ein spannendes, lehrreiches Open-Source-Spiel, das die Jugendlichen selbst weiterentwickelten. Die Veröffentlichung des Spiels ist für Anfang Dezember geplant – pünktlich zur Weihnachtszeit und frei zugänglich für alle unter einer Open-Source-Lizenz.

Text/Bilder © NHR

